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Hai đội K Đồng Nai tìm thấy 46 hài cốt liệt sĩ tại Bình Phước cũ và Campuchia

Thứ Bảy, 17:37, 26/09/2026
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VOV.VN - Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các chiến sĩ Đội K72, K76 (gọi tắt đội K) Bộ CHQS TP. Đồng Nai đang tiếp tục được triển khai. Tính đến nay, 46 hài cốt liệt sĩ đã được cất bốc tại địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ) và trên đất bạn Campuchia.

Chỉ tính riêng trong ngày 25/9, Đội K76, Bộ CHQS TP. Đồng Nai đã cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Sân bay Lộc Ninh cũ (phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai) và ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Quang, TP. Đồng Nai). Cả hai địa phương này đều thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ.

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Đội K76 đi khảo sát khu vực được cho là có hài cốt liệt sĩ

Tính từ ngày 11/8 đến nay, Đội K76 đã tìm thấy và quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ.

Song song với nhiệm vụ trong nước, trên đất bạn Campuchia, Đội K72 cũng đang vượt gian khó để tìm lại hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

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Cán bộ, chiến sĩ Đội K76 đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ CHQS TP. Đồng Nai cho biết, tính từ ngày xuất quân (4/9) đến nay, Đội đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 24 bộ được tìm thấy tại tỉnh Kratie và 2 bộ tại tỉnh Kampong Thom (Vương quốc Campuchia).

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Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 (giữa) đang cất bốc hài cốt liệt sĩ 

Công tác khảo sát, xác minh và tìm kiếm vẫn đang được các đơn vị tiếp tục triển khai tích cực. Tuy nhiên, theo thời gian, địa hình có nhiều thay đổi khiến việc xác định vị trí gặp không ít khó khăn.

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Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia 

Đội K76, Đội K72 mong muốn các đồng chí lão thành cách mạng, các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại các chiến trường và người dân nếu biết thông tin về các phần mộ liệt sĩ, liên hệ và cung cấp thông tin cho các đội để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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