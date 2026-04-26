Hai lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch

Trước đó, vào chiều 25/4, tại cảng cá Cồn Chà, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra tai nạn lao động do ngạt khí khi làm việc dưới hầm tàu cá.

Sức khoẻ của hai lao động bị ngạt khí đang dần hồi phục. Ảnh: B.H

Vụ việc xảy ra trên tàu cá số hiệu BTh 958xx TS. Thời điểm này, một nhóm lao động bốc vác thuê leo xuống hầm chứa cá để làm việc. Tuy nhiên, ngay sau đó, những người dưới hầm có biểu hiện ngạt khí.

Phát hiện sự việc, những người trên tàu lập tức tri hô, đưa các nạn nhân lên bờ. Trong số này, 2 anh em N.T.V (34 tuổi) và N.T.Q (33 tuổi), cùng ngụ phường Phan Thiết trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi sơ cứu ban đầu, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định do môi trường hầm tàu kín, thiếu oxy và có khí độc tích tụ trong quá trình bảo quản hải sản trên tàu cá.