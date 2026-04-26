  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hai lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch

Chủ Nhật, 11:17, 26/04/2026
VOV.VN - Sáng 26/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết 2 lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục sau khi được điều trị tích cực.

Trước đó, vào chiều 25/4, tại cảng cá Cồn Chà, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra tai nạn lao động do ngạt khí khi làm việc dưới hầm tàu cá.

hai lao dong ngat khi trong ham tau ca da qua con nguy kich hinh anh 1
Sức khoẻ của hai lao động bị ngạt khí đang dần hồi phục. Ảnh: B.H 

Vụ việc xảy ra trên tàu cá số hiệu BTh 958xx TS. Thời điểm này, một nhóm lao động bốc vác thuê leo xuống hầm chứa cá để làm việc. Tuy nhiên, ngay sau đó, những người dưới hầm có biểu hiện ngạt khí.

Phát hiện sự việc, những người trên tàu lập tức tri hô, đưa các nạn nhân lên bờ. Trong số này, 2 anh em N.T.V (34 tuổi) và N.T.Q (33 tuổi), cùng ngụ phường Phan Thiết trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi sơ cứu ban đầu, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định do môi trường hầm tàu kín, thiếu oxy và có khí độc tích tụ trong quá trình bảo quản hải sản trên tàu cá.   

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: lao động ngạt khí tàu cá cồn chà phan thiết lâm đồng
Tin liên quan

Xe cứu hộ gặp nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

VOV.VN - Xe cứu hộ đang chở và kéo phương tiện lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thì gặp nạn. Lực lượng chức năng phải tạm đóng lối vào để xử lý hiện trường.

Chủ động giữ rừng ở Lâm Đồng trong cao điểm mùa khô

VOV.VN - Với phương châm "phòng là chính", các đơn vị quản lý và bảo vệ rừng ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) đang chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2026.

Sở GD-ĐT Lâm Đồng chỉ đạo xử lý vụ xô xát khiến học sinh tử vong

VOV.VN - Liên quan vụ xô xát giữa hai học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh, phụ huynh trên địa bàn.

