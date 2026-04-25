Sở GD-ĐT Lâm Đồng chỉ đạo xử lý vụ xô xát khiến học sinh tử vong

Sở đã có văn bản đề nghị UBND phường Mũi Né (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) triển khai các nội dung liên quan. Theo đó, địa phương được yêu cầu chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường tổng hợp diễn biến vụ việc, báo cáo kịp thời về Sở.

Đồng thời, Trường THCS Lê Hồng Phong được yêu cầu ổn định tâm lý học sinh, ngăn chặn các hành vi quá khích và việc lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội; tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình học sinh gặp nạn.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: B.H

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 24/4, tại khu vực trước cổng trường đã xảy ra xô xát giữa hai học sinh lớp 9. Em N.Q.C (lớp 9A4) được xác định đã dùng vật nhọn gây thương tích cho em N.N.T (lớp 9A3), khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.