Chủ động giữ rừng ở Lâm Đồng trong cao điểm mùa khô

Thứ Bảy, 13:24, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với phương châm "phòng là chính", các đơn vị quản lý và bảo vệ rừng ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) đang chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2026.

Cụ thể, các đơn vị như: Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy – Cà Giây, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Mao – Phan Điền phối hợp lực lượng kiểm lâm và công an địa phương tăng cường tuần tra, dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa và sử dụng trang thiết bị hiện đại (máy thổi, máy bơm) sẵn sàng ứng phó tại chỗ.

chu dong giu rung o lam Dong trong cao diem mua kho hinh anh 1
Khu vực Phan Dũng, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng dự báo cháy rừng cấp 4

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong cho biết, đơn vị đang quản lý gần 50.000 ha rừng, trải rộng trên hơn 68 tiểu khu. Ngoài việc tuyên truyền, ký cam kết phòng cháy, chữa cháy với các hộ dân, đơn vị thường xuyên rà soát những khu vực có nguy cơ cháy cao để chủ động đốt dọn thực bì, giảm vật liệu cháy, nhất là tại các vùng giáp đất sản xuất nông nghiệp và dọc các tuyến đường có nhiều cỏ khô, dễ cháy lan.

Bên cạnh đó, đơn vị đã xử lý giảm vật liệu cháy trên diện tích 460 ha, đồng thời triển khai cày băng trắng cản lửa khoảng 80 ha tại khu vực ven biển. Những dải đất trống này được ví như “vành đai an toàn”, góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố.

chu dong giu rung o lam Dong trong cao diem mua kho hinh anh 2
Làm đường băng trắng cản lửa

Ông Lê Văn Phòng, Tổ trưởng Tổ 3 Phan Dũng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong) cho biết, trong cao điểm mùa khô, khi cấp cháy rừng ở mức 3, đơn vị đã tổ chức trực 24/24 giờ tại tổ.

"Tổng diện tích của tổ quản lý khoảng 4.790 ha, những vùng trọng điểm thì đơn vị sẽ xử lý trước vào đầu mùa khô, còn những vùng rừng xanh thì chủ yếu giảm vật liệu cháy, rồi làm đường băng cản lửa, ngăn cháy lan", ông Phòng nói. 

Lực lượng Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong thực hiện phòng chống cháy rừng

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng lửa trong sản xuất, sinh hoạt, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao. Trường hợp để xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
Xe máy va chạm xe tải đông lạnh, 1 người tử vong
Xe máy va chạm xe tải đông lạnh, 1 người tử vong

Xe máy va chạm xe tải đông lạnh, 1 người tử vong

Xe máy va chạm xe tải đông lạnh, 1 người tử vong

VOV.VN - Sáng 25/4, trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải đông lạnh làm 1 người tử vong.

Dự án nâng cấp đường vào trung tâm Phan Thiết “kẹt” mặt bằng
Dự án nâng cấp đường vào trung tâm Phan Thiết “kẹt” mặt bằng

VOV.VN - Theo kế hoạch vốn năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng bố trí cho dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp là gần 82 tỷ đồng, tuy nhiên, do khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên đến nay chưa giải ngân.

Dự án nâng cấp đường vào trung tâm Phan Thiết “kẹt” mặt bằng

Dự án nâng cấp đường vào trung tâm Phan Thiết “kẹt” mặt bằng

VOV.VN - Theo kế hoạch vốn năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng bố trí cho dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp là gần 82 tỷ đồng, tuy nhiên, do khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên đến nay chưa giải ngân.

Biển Tiến Thành thêm điểm check-in hút khách
Biển Tiến Thành thêm điểm check-in hút khách

VOV.VN - Hướng đến nâng tầm hình ảnh điểm đến, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng giới thiệu các mô hình check-in sáng tạo, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Đây là bước đi nhằm xây dựng thương hiệu du lịch biển theo hướng tự nhiên, cộng đồng và bền vững.

Biển Tiến Thành thêm điểm check-in hút khách

Biển Tiến Thành thêm điểm check-in hút khách

VOV.VN - Hướng đến nâng tầm hình ảnh điểm đến, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng giới thiệu các mô hình check-in sáng tạo, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Đây là bước đi nhằm xây dựng thương hiệu du lịch biển theo hướng tự nhiên, cộng đồng và bền vững.

