Chủ động giữ rừng ở Lâm Đồng trong cao điểm mùa khô

Cụ thể, các đơn vị như: Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy – Cà Giây, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Mao – Phan Điền phối hợp lực lượng kiểm lâm và công an địa phương tăng cường tuần tra, dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa và sử dụng trang thiết bị hiện đại (máy thổi, máy bơm) sẵn sàng ứng phó tại chỗ.

Khu vực Phan Dũng, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng dự báo cháy rừng cấp 4

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong cho biết, đơn vị đang quản lý gần 50.000 ha rừng, trải rộng trên hơn 68 tiểu khu. Ngoài việc tuyên truyền, ký cam kết phòng cháy, chữa cháy với các hộ dân, đơn vị thường xuyên rà soát những khu vực có nguy cơ cháy cao để chủ động đốt dọn thực bì, giảm vật liệu cháy, nhất là tại các vùng giáp đất sản xuất nông nghiệp và dọc các tuyến đường có nhiều cỏ khô, dễ cháy lan.

Bên cạnh đó, đơn vị đã xử lý giảm vật liệu cháy trên diện tích 460 ha, đồng thời triển khai cày băng trắng cản lửa khoảng 80 ha tại khu vực ven biển. Những dải đất trống này được ví như “vành đai an toàn”, góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố.

Làm đường băng trắng cản lửa

Ông Lê Văn Phòng, Tổ trưởng Tổ 3 Phan Dũng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong) cho biết, trong cao điểm mùa khô, khi cấp cháy rừng ở mức 3, đơn vị đã tổ chức trực 24/24 giờ tại tổ.

"Tổng diện tích của tổ quản lý khoảng 4.790 ha, những vùng trọng điểm thì đơn vị sẽ xử lý trước vào đầu mùa khô, còn những vùng rừng xanh thì chủ yếu giảm vật liệu cháy, rồi làm đường băng cản lửa, ngăn cháy lan", ông Phòng nói.

Lực lượng Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong thực hiện phòng chống cháy rừng

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng lửa trong sản xuất, sinh hoạt, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao. Trường hợp để xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm.