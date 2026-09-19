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Hai người mắc kẹt trong cống Chèm ở Hà Nội được cảnh sát giải cứu

Thứ Bảy, 11:37, 19/09/2026
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Hai người mắc kẹt tại khu vực cống Chèm được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội tiếp cận, đưa ra ngoài an toàn sau gần 1 giờ cứu hộ.

Công an TP Hà Nội cho biết khoảng 16h09 ngày 18/9, Đội CC&CNCH khu vực số 14, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận tin báo có người mắc kẹt tại khu vực cống Chèm, đường Liên Mạc, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

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Khu vực 2 người mắc kẹt. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy đến hiện trường, triển khai phương án tiếp cận, giải cứu.

hai nguoi mac ket trong cong chem o ha noi duoc canh sat giai cuu hinh anh 2
Hai người mắc kẹt trong cống Chèm ở Hà Nội được cảnh sát giải cứu. Ảnh: CACC

Trong điều kiện cứu hộ khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tìm cách tiếp cận và đưa những người mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến khoảng 17h cùng ngày, các nạn nhân được đưa ra an toàn, sức khỏe ổn định.

Theo Tiến Dũng/VietNamNet
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