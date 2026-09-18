Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau tai nạn ở Lào Cai

Sáng nay (18/9), tại Km99+650, Quốc lộ 279, thuộc thôn Khe Phàn, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô đầu kéo, khiến một tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Văn Bàn phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai và lực lượng y tế khu vực Văn Bàn khẩn trương có mặt, triển khai phương án giải cứu nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo BKS 15C-058.72 có dấu hiệu mất lái, khiến container bị nghiêng, đổ và va vào xe đầu kéo đi ngược chiều. Vụ va chạm làm cabin xe BKS 24H-051.29 biến dạng nghiêm trọng, tài xế Nguyễn T.G (SN 1980), trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai bị mắc kẹt bên trong.

Các lực lượng chức năng ứng cứu tài xế

Tại hiện trường, cabin xe bị ép chặt, nhiều bộ phận biến dạng, khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Xác định nạn nhân còn mắc kẹt và cần được đưa ra ngoài trong thời gian sớm nhất, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận từ nhiều hướng.

Công an xã Văn Bàn phối hợp tiếp cận nạn nhân từ phía trong cabin, động viên, trấn an và hỗ trợ cố định vị trí nạn nhân; trong khi lực lượng Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt, phá các bộ phận bị biến dạng từ phía ngoài, từng bước tạo khoảng trống để đưa nạn nhân ra ngoài. Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức bảo vệ, phân luồng, bảo đảm an toàn cho khu vực cứu hộ; lực lượng y tế chuẩn bị phương án sơ cứu và cấp cứu ngay khi nạn nhân được giải cứu.

Sau gần 2 giờ khẩn trương, liên tục, các lực lượng đã đưa được ông Nguyễn Trường Giang ra khỏi cabin an toàn và đưa đến Trung tâm Y tế Văn Bàn. Nạn nhân bị gãy chân phải, sức khỏe hiện ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng giữa các lực lượng đã giúp giải cứu thành công nạn nhân, hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người bị nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.