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Nước dâng chặn lối ra, 3 người mắc kẹt trong hang Rút ở Phú Thọ

Thứ Tư, 14:33, 16/09/2026
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VOV.VN - Sau nhiều giờ bị nước dâng cao chặn lối ra, cả 3 người mắc kẹt trong hang Rút ở Phú Thọ được lực lượng chức năng đưa ra ngoài an toàn.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, lực lượng chức năng xã Dũng Tiến đã giải cứu an toàn 3 người đàn ông mắc kẹt trong hang Rút, thuộc khu vực thung Đông Tiến, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ.

nuoc dang chan loi ra, 3 nguoi mac ket trong hang rut o phu tho hinh anh 1
Lực lượng chức năng xã Dũng Tiến đã giải cứu an toàn 3 người đàn ông mắc kẹt trong hang Rút, thuộc khu vực thung Đông Tiến, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, khoảng 9h ngày 14/9, anh Hà Công Tú (SN 1986) cùng Quách Công Quyết và Nguyễn Văn Hùng (cùng SN 1982) đến khu vực thung Đông Tiến để tham quan, vui chơi. Sau đó, cả 3 người đi vào hang Rút thuộc khu vực này.

Hang Rút có địa hình phức tạp, cửa hang khá hẹp, chỉ đủ cho một người di chuyển, trong khi bên trong có những khoảng không gian rộng. Trong thời gian 3 người ở trong hang, mưa lớn kéo dài khiến nước từ bên ngoài dồn về cửa hang. Mực nước dâng cao, làm ngập lối ra khiến cả 3 không thể tự thoát ra ngoài.

nuoc dang chan loi ra, 3 nguoi mac ket trong hang rut o phu tho hinh anh 2
Giải cứu 3 người mắc kẹt trong hang Rút ở Phú Thọ sau nhiều giờ bị nước dâng cao chặn lối ra.

Khẩn trương triển khai phương án cứu hộ

Khoảng 9h ngày 16/9, phát hiện 3 người chưa trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm và trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Dũng Tiến chỉ đạo Công an xã triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ. Công an xã Dũng Tiến huy động toàn bộ quân số, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các đơn vị liên quan tiếp cận khu vực hang Rút.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành khảo sát địa hình, xác định vị trí cửa hang, đánh giá mực nước và tham vấn những người dân am hiểu khu vực để lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp.

nuoc dang chan loi ra, 3 nguoi mac ket trong hang rut o phu tho hinh anh 3
Giải cứu thành công 3 người người mắc kẹt.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời điểm này có mưa lớn, nước trong hang dâng cao, lối vào chật hẹp và địa hình tiềm ẩn nguy hiểm. Các lực lượng phải vừa khẩn trương tìm kiếm, vừa bảo đảm an toàn trong quá trình tiếp cận khu vực bên trong hang.

Sau khi xác định được vị trí của những người mắc kẹt, lực lượng chức năng lần lượt đưa từng người ra ngoài.

nuoc dang chan loi ra, 3 nguoi mac ket trong hang rut o phu tho hinh anh 4
Cả 3 người được lực lượng chức năng đưa ra ngoài an toàn.

Quá trình cứu hộ được triển khai khẩn trương, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và những người tham gia cứu hộ. Đến khoảng 11h ngày 16/9, cả 3 người được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hang Rút an toàn. Sau khi được kiểm tra và chăm sóc, sức khỏe của 3 người cơ bản ổn định.

Qua sự việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đến các khu vực hang động, khe suối trong thời điểm có mưa lớn; chủ động theo dõi tình hình thời tiết và tránh đi sâu vào những nơi có địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy hiểm.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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