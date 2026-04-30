Ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tai nạn giảm sâu, xử lý hơn 13.000 trường hợp vi phạm

Toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 22 người. So với ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 - 1/5/2025, giảm 33 vụ, giảm 18 người chết và giảm 29 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ chiếm toàn bộ với 37 vụ, làm chết 18 người, bị thương 22 người; giảm 32 vụ, giảm 18 người chết và giảm 29 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn; riêng đường sắt giảm 1 vụ, còn đường thủy không tăng, không giảm về số vụ và thiệt hại.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc ghi nhận chuyển biến tích cực khi số vụ, số người chết và bị thương đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Về công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an các địa phương đã xử lý 13.109 trường hợp vi phạm. Qua đó, tạm giữ 70 xe ô tô, 2.469 xe mô tô và 230 phương tiện khác; tước 321 giấy phép lái xe (GPLX), đồng thời trừ điểm GPLX đối với 1.902 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Vi phạm nồng độ cồn 2.104 trường hợp; vi phạm tốc độ 3.253 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 77 trường hợp; quá khổ giới hạn 8 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 4 trường hợp; chở quá số người quy định 93 trường hợp; đón, trả khách sai quy định 10 trường hợp; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện 117 trường hợp; vi phạm ma túy 8 trường hợp.

Trên các tuyến cao tốc, lực lượng tuần tra kiểm soát thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 433 trường hợp vi phạm, lập biên bản 115 trường hợp; tước GPLX 2 trường hợp, trừ điểm GPLX 51 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 320 trường hợp.

Đối với lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 217 trường hợp vi phạm; trong khi đó, đường sắt phát hiện và lập biên bản xử lý 85 trường hợp vi phạm.

Cục CSGT đánh giá, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ được đảm bảo, tai nạn giảm sâu là tín hiệu tích cực, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp trong những ngày cao điểm tiếp theo khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong suốt kỳ nghỉ.