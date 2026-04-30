Thời tiết hôm nay 30/4: Hà Nội dịu mát, thời tiết thuận lợi cho dịp nghỉ lễ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 29/4 đến ngày 1/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ xuất hiện mưa rào, dông rải rác; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa chiều tối và tối 29/4 có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối 29/4 mưa tăng, có nơi mưa to. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 30/4 nắng nóng diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.