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Hải Phòng sẵn sàng cho lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn

Thứ Tư, 17:50, 14/10/2026
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VOV.VN - Các lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng và xã Vĩnh Bảo đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa (thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo), diễn ra vào sáng mai (15/10).

 

Sáng nay (14/10), đoàn công tác của Quân khu 3 và thành phố Hải Phòng đã trực tiếp kiểm tra, tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa (thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Các nội dung về bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, nghi thức tổ chức, phân công nhiệm vụ và phương án bảo đảm an ninh, an toàn được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo, đúng kế hoạch.

hai phong san sang cho le truy dieu, an tang hai cot liet si va dong bao tu nan hinh anh 1
Lãnh đạo Quân khu 3 và thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác chuẩn bị lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa (xã Vĩnh Bảo).

Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 ghi nhận sự chủ động của chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia. Đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng nội dung, từng khâu tổ chức; bảo đảm sự phối hợp thống nhất, đúng trình tự, nghi thức, đặc biệt chú trọng tính trang nghiêm, thành kính và an toàn tuyệt đối cho đại biểu, lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân tham dự.

Ông Phạm Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bảo cho biết, địa phương đã huy động các lực lượng, tập trung hoàn thiện những điều kiện cần thiết để buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính. "Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu và lễ an táng của các liệt sĩ và đồng bào tử nạn cơ bản đã hoàn tất. Với trách nhiệm của địa phương, chúng tôi đã huy động các lực lượng chuẩn bị toàn bộ về điều kiện cơ sở vật chất, về trang trí khánh tiết, thực hiện các nghi lễ tâm linh, sẵn sàng cho buổi lễ", ông Phạm Minh Đức chia sẻ.

hai phong san sang cho le truy dieu, an tang hai cot liet si va dong bao tu nan hinh anh 2
Sau 10 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 65 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tại khu vực Mả Chìa.

Theo hồ sơ lưu trữ và thông tin từ các nhân chứng, thân nhân liệt sĩ, trong những năm 1950–1951, sau trận càn đánh chiếm huyện Vĩnh Bảo (cũ), thực dân Pháp lập thêm bốt Mai Sơn tại xã Nhân Hòa, nay thuộc xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Bốt được xây dựng kiên cố, tường đá dày, cao hơn 3m, bao quanh là hào sâu và hàng rào dây thép gai. Tại đây, thực dân Pháp bố trí một đội quân gồm lính chính quy và lính phụ trợ, thường xuyên tổ chức các cuộc lùng sục, càn quét các xã lân cận, bắt giữ hàng trăm người nghi ủng hộ cách mạng. Nhiều người bị đưa về Bốt Mai Sơn tra tấn, sau đó bị giải ra khu vực Mả Chìa hành quyết và chôn cất tại đây. 

hai phong san sang cho le truy dieu, an tang hai cot liet si va dong bao tu nan hinh anh 3
Theo ông Phạm Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bảo, địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp vào sáng 15/10.

Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ ngày 26/9, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các lực lượng tổ chức khai quật, tìm kiếm trên diện tích khoảng 250m² tại khu vực Mả Chìa. Đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào. 

Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng mai (15/10). Sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập và an táng, thành phố Hải Phòng dự kiến nghiên cứu đầu tư xây dựng khu vực Mả Chìa trở thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây sẽ là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, tưởng nhớ những người đã hy sinh, mất mát trong chiến tranh, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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