Hải Phòng: Thả hơn 1,3 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản

Đại diện Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, UBND đặc khu Cát Hải thả cá giống xuống vùng biển Cát Bà

Hơn 1,3 triệu con giống thủy sản (gồm giống cá song, cá vược, tôm sú, tôm rảo…) được thả vào vùng nước tự nhiên, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Cát Bà, đặc khu Cát Hải (Hải Phòng). Ngoài số lượng con giống do Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải chuẩn bị, các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực thủy sản cũng thả hơn 120 vạn con giống vào vùng biển Cát Bà. Việc thả con giống góp phần phục hồi và phát triển, góp phần xây dựng một ngành thủy sản xanh và phát triển bền vững.

Bà Phạm Thị Đào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Đào, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cho biết, thành phố Hải Phòng có bờ biển dài trên 125 km, khoảng 4.000 km2 mặt nước biển, trên 350 hòn đảo lớn nhỏ và 5 cửa sông lớn đổ ra biển; hệ sinh thái biển đa dạng với 02 khu bảo tồn biển, 02 khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Kinh tế thủy sản Hải Phòng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, ổn định sinh kế và nâng cao thu nhập cho ngư dân.

"Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết 07 về nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá quy mô lớn và Nghị quyết 08 về chuyển đổi xanh giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, xác định “Phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với bảo vệ môi trường”; tiếp tục phát triển khai thác thủy sản bền vững gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tuân thủ các quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định", bà Đào nói.

Ông Nguyễn Quang Hùng thay mặt Cục Thuỷ sản và Kiểm Ngư (Bộ Nông nghiệp và Mội trường), phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản”.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Cục phó Cục Thuỷ sản và Kiểm Ngư cho biết, thực hiện lời dạy của Bác, suốt 67 năm qua, ngành Thủy sản Việt Nam không ngừng phát triển, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng triệu lao động và đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu quốc gia. Đặc biệt, năm 2025, trong bối cảnh đầy biến động với thiên tai khắc nghiệt, mưa lũ nghiêm trọng, ngành Thủy sản một lần nữa khẳng định bản lĩnh và sức mạnh vượt khó. Kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt 11,3 tỷ USD, tăng hơn 12% so với năm 2024, tiếp tục khẳng định vị thế của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt Cục Thuỷ sản và Kiểm Ngư (Bộ Nông nghiệp và Mội trường), ông Nguyễn Quang Hùng phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản”.

"Các cấp chính quyền cần tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác bất hợp pháp, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; tổ chức thả tái tạo các loài thủy sản bản địa, nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị kinh tế, khoa học vào vùng nước tự nhiên góp phần phục hồi, phát triển nguồn lợi thủy sản đang bị suy giảm", ông Hùng nói.

Lãnh đạo Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư cũng kêu gọi cộng đồng ngư dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, tuân thủ quy định pháp luật trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội ngành thủy sản tích cực tham gia đồng hành cùng các hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi nói chung, hoạt động tái tạo nguồn lợi nói riêng, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế bền vững.