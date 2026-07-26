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Hải Phòng tri ân bằng những việc làm thiết thực

Chủ Nhật, 18:07, 26/07/2026
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VOV.VN - Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các gia đình người có công với cách mạng đã trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và cộng đồng tại Hải Phòng.


Những ngày tháng Bảy, cùng với nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng, phường Thạch Khôi triển khai nhiều hoạt động tri ân thương binh, liệt sĩ, những người đã ngã xuống cho Tổ quốc. Từ khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí đến những chuyến thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các hoạt động như: “Mâm cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình”, dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ..., mỗi hoạt động đều gửi gắm sự biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Phường Thạch Khôi và phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Trong chuỗi hoạt động ấy, phường Thạch Khôi cùng phường Bạch Đằng (thành phố Hải Phòng) tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn. Mỗi phần quà không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là lời tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho hòa bình.

Theo anh Trần Trọng Đại ở tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi, thân nhân ông Trần Văn Côi, bệnh binh suy giảm 61% sức khỏe, món quà là lời động viên đầy ý nghĩa đối với gia đình anh. "Gia đình tôi rất xúc động và vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo 2 phường đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ. Việc này thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” rất tốt đẹp của dân tộc ta", anh Trần Trọng Đại nói.

Bà Nguyễn Vũ Xuân Thi, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Thạch Khôi cho biết, công tác tri ân người có công được địa phương xây dựng thành kế hoạch cụ thể, trọng tâm là bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với các gia đình chính sách. Cùng với đó, các hoạt động thăm hỏi, động viên được duy trì thường xuyên, thể hiện tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

"Hoạt động chăm lo cho người có công là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành. Không chỉ những dịp lễ tết thì chúng ta mới quan tâm đến gia đình chính sách, người có công mà hoạt động này đã trở thành những hoạt động thường xuyên, như: thăm, khám sức khỏe, hỗ trợ xây, sửa nhà, thăm hỏi ốm đau... Các đồng chí trong tổ dân phố cũng thường qua lại, thăm hỏi các gia đình, nhất là thân nhân liệt sĩ neo đơn và thương binh, bệnh binh nặng", bà Nguyễn Vũ Xuân Phi nhấn mạnh.

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Các địa phương trên địa bàn Hải Phòng phối hợp các bệnh viện, đơn vị tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các thương bệnh binh nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, thành phố Hải Phòng có gần 96.000 người có công và thân nhân người có công trên địa bàn được Chủ tịch nước tặng quà với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng.

HĐND thành phố Hải Phòng cũng đã ban hành nghị quyết quy định mức quà tặng đối với người có công và thân nhân người có công nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với mức 5,5 triệu đồng/người. Hơn 97.670 người được hưởng mức quà này, với tổng kinh phí trên 537 tỷ đồng. Thành phố cũng hỗ trợ chế độ ăn thêm trong các ngày lễ, Tết đối với 963 thương binh, bệnh binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng.

Những chính sách này không chỉ góp phần nâng cao đời sống của người có công mà còn thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tọc.

Ông Bùi Duy Tư, Chủ tịch Hội thương bệnh binh phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cho biết: "Chúng tôi là thương bệnh binh, gia đình cách mạng, trong những năm qua được thành phố Hải Phòng rất quan tâm. Sự hỗ trợ đó có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ và hội đồng nhân dân, ủy ban nhân thành phố Hải Phòng. Đây là một món quà rất có ý nghĩa và động viên rất kịp thời để các thương bệnh binh như chúng tôi có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn".

Cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, tuổi trẻ Hải Phòng cũng góp phần lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong tháng Bảy, hơn 30.800 lượt đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công trên địa bàn thành phố.

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400 bức ảnh liệt sĩ đã được các cấp bộ Đoàn toàn thành phố Hải Phòng phục dựng và trao tặng tới thân nhân các gia đình chính sách.

Nhiều hoạt động ý nghĩa như: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, phục dựng ảnh liệt sĩ… được triển khai sâu rộng tại các địa phương. Chỉ riêng dịp này, các cấp bộ Đoàn thành phố Hải Phòng đã tổ chức 114 “Bữa cơm tri ân”, trao hơn 4.200 suất quà và huy động nguồn lực hơn 2,2 tỷ đồng để chăm lo người có công và gia đình chính sách.

Mỗi phần quà, mỗi cuộc thăm hỏi hay bữa cơm nghĩa tình không chỉ góp phần chăm lo người có công mà còn tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của đất nước.

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Những thương binh trên mặt trận không tiếng súng

VOV.VN - Rời chiến trường với những vết thương còn mang trên cơ thể, nhiều thương binh ở Hải Phòng đã vượt khó khởi nghiệp, xây dựng doanh nghiệp và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Họ không chỉ làm kinh tế hiệu quả mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia với đồng đội và cộng đồng.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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