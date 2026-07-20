Những thương binh trên mặt trận không tiếng súng

Doanh nhân thương binh viết tiếp hành trình cống hiến

Trên đường Mạc Đăng Doanh, phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Trung tâm đào tạo của Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Đại Việt đã đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Ít ai biết người gây dựng doanh nghiệp này là cựu chiến binh, thương binh Đào Quang Huynh, người từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, nơi chiến trường ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Tháng 3/1984, ông Đào Quang Huynh lên đường nhập ngũ, sau đó được tăng cường chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên. Có những ngày, trận địa hứng chịu hàng trăm quả đạn pháo. Ông Huynh bị thương ba lần, may mắn trở về với gia đình, nhưng những mảnh đạn và di chứng chiến tranh vẫn theo ông suốt cuộc đời.

Xuất ngũ với sức khỏe giảm sút, không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, ông cùng một số đồng đội thương binh quyết định thành lập doanh nghiệp bảo vệ. Những ngày đầu, vốn ít, thiếu kinh nghiệm quản trị, ai thuê việc gì thì làm việc đó. Có thêm hợp đồng, ông lại trực tiếp tuyển người, tổ chức đào tạo rồi đưa đến các đơn vị. Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Đại Việt được gây dựng từng bước từ chính ý chí của những người lính trở về sau chiến tranh.

"Lúc đầu rất khó khăn, thứ nhất là về vốn. Đến nay, mình cũng cảm thấy rất vui vì công ty đã đi vào ổn định sau 21 năm. Mình đi làm các tỉnh, phục vụ chủ yếu là tổ chức bảo vệ các nhà máy, khu công nghiệp, chủ yếu là các công ty nước ngoài là chính. Công ty mình lại được Cục Cảnh sát cho phép đủ đào tạo nhân viên bảo vệ, cấp chứng chỉ. Thứ hai, mình cũng thực hiện vấn đề cho thuê lao động, ký quỹ 2 tỷ", ông Huynh chia sẻ.

Ông Đào Quang Huynh (bên phải ảnh), thương binh hạng 1/4 gặp gỡ đồng đội, anh em thương binh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7.

21 năm sau ngày thành lập, từ một doanh nghiệp nhỏ, Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Đại Việt đã mở rộng hoạt động tới nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc; tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 lao động, trong đó có nhiều thương binh và quân nhân xuất ngũ, với mức lương tối thiểu 10 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi năm, doanh nghiệp đóng góp ngân sách Nhà nước từ 4 đến 5 tỷ đồng, đồng thời duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách và đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Với ông Huynh, hành trình ấy cũng giống như một cuộc chiến khác, không còn tiếng súng, không còn chiến hào, nhưng vẫn đòi hỏi lòng dũng cảm, sự kiên trì và kỷ luật của người lính.

"Chúng tôi là những người lính trong chiến đấu, từ cõi chết trở về. Nghĩ việc ấy còn khó thế nào, giờ về làm kinh tế… Tất nhiên, thương trường là chiến trường, nhưng chúng tôi nghĩ, với những người đảng viên, người thương binh đã qua chiến đấu thì không có gì không làm được", ông Huynh bày tỏ.

Nếu ông Đào Quang Huynh chọn lĩnh vực dịch vụ bảo vệ để tiếp tục cống hiến, thì với thương binh Nguyễn Huy Giáp, hành trình sau chiến tranh lại gắn với giáo dục, sản xuất và những dự án vì cộng đồng. Từng tham gia Chiến dịch mùa Xuân năm 1975, làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và bị thương trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, nhưng ở tuổi ngoài 70, ông Giáp vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi.

Dù mang trong mình vết thương chiến tranh, những người lính thương binh luôn lạc quan, sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

Sau khi nghỉ hưu năm 2018, ông thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề và thu mua phế liệu làm nguyên liệu cho ngành thép. Khi công việc dần ổn định, ông tiếp tục triển khai các dự án năng lượng mặt trời tại nhiều tỉnh phía Bắc, đồng thời xây dựng một cơ sở đông y để chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh và những người có hoàn cảnh khó khăn. Dù tuổi cao, sức khỏe không còn như trước, những vết thương chiến tranh nhiều lần tái phát, nhưng có những giai đoạn ông vẫn bám công trường hàng chục ngày liền để theo sát tiến độ. Với ông Giáp, lao động không chỉ là làm kinh tế, mà còn là cách để tiếp tục cống hiến khi đất nước đã hòa bình.

"Có những lúc bệnh tình, vết thương tái phát làm đau đớn thân thể, đôi khi cũng có lúc chán chường. Nhưng không vì chán chường đó mà mình không tự rèn luyện để có sức khỏe tốt hơn. Trong cuộc sống, con người luôn hướng đến điều thiện, hướng đến cái đẹp; cuộc sống thực sự phải mang tính nhân văn", ông Giáp nói.

Hai câu chuyện của ông Đào Quang Huynh và ông Nguyễn Huy Giáp chỉ là hai lát cắt trong bức tranh rộng hơn về những thương binh, bệnh binh và người khuyết tật đang bền bỉ làm kinh tế tại Hải Phòng.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, hơn 300 doanh nghiệp, doanh nhân thuộc Hiệp hội đạt doanh thu gần 500 tỷ đồng, đóng góp ngân sách khoảng 30 tỷ đồng; tạo việc làm cho gần 2.000 lao động với thu nhập bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Dù hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp vẫn dành gần 150 triệu đồng cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo và những gia đình chính sách. Những con số ấy cho thấy, sau chiến tranh, nhiều thương binh không chỉ vượt lên hoàn cảnh của chính mình mà còn góp phần tạo sinh kế cho người khác, tiếp tục gìn giữ tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội trong cuộc sống đời thường.

Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và người khuyết tật Hải Phòng tặng quà các gia đình đồng đội, mẹ Liệt sĩ nhân dịp 79 năm Ngày Thương Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Ông Bùi Duy Tư, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng cho biết, với các thành viên của Hiệp hội, làm kinh tế không chỉ để ổn định cuộc sống hay khẳng định mình, mà còn để đồng đội có việc làm, người yếu thế có thêm điểm tựa.

"Hiệp hội xác định 3 điều danh dự: Đó là "Bộ đội Cụ Hồ"; hai là "thương binh tàn nhưng không phế"; thứ ba là "nghĩa tình đồng đội". Vì lý do đó, Hiệp hội doanh nghiệp thương binh của thành phố đã quy tụ anh em lại, trao đổi kinh nghiệm về kinh doanh, hỗ trợ nhau về cách thức kinh doanh, thậm chí là hỗ trợ nhau cả về vốn. Chúng tôi cũng quán triệt rất sâu rộng đến các thành viên là tiếp tục cống hiến, góp phần vào bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng.

Đằng sau những doanh nghiệp của ông Đào Quang Huynh, ông Nguyễn Huy Giáp hay hàng trăm thương binh khác ở Hải Phòng là những hành trình vượt lên chính mình. Nhiều người trong số họ vẫn giữ nguyên tác phong của người lính năm nào, kỷ luật trong công việc, trách nhiệm với xã hội và sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Chính những giá trị ấy giúp họ đứng vững trên thương trường, dù xuất phát điểm là thương tật, thiếu vốn và không ít lần đối mặt với thất bại.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những thương binh ấy, hành trình cống hiến chưa bao giờ dừng lại. Trên “mặt trận” phát triển kinh tế hôm nay, họ vẫn lặng lẽ viết tiếp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ bằng những doanh nghiệp làm ăn chân chính, những việc làm được tạo ra và những nghĩa cử dành cho đồng đội, người yếu thế. Đó cũng là cách những người lính năm xưa tiếp tục cống hiến cho đất nước trong thời bình.