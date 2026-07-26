Xiếc “Đi cùng năm tháng” hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Giữa những loại hình giải trí mới liên tục xuất hiện, sân khấu xiếc Gia Định từng có lúc lặng dần trong ký ức của nhiều người dân TP.HCM. Nhưng những năm gần đây, rạp xiếc Gia Định bất ngờ đông trở lại với những vở diễn như "Vùng đất kỳ bí", kéo cả người trẻ lẫn những khán giả lớn tuổi quay về sân khấu xiếc.
VOV.VN - Giữa những loại hình giải trí mới liên tục xuất hiện, sân khấu xiếc Gia Định từng có lúc lặng dần trong ký ức của nhiều người dân TP.HCM. Nhưng những năm gần đây, rạp xiếc Gia Định bất ngờ đông trở lại với những vở diễn như "Vùng đất kỳ bí", kéo cả người trẻ lẫn những khán giả lớn tuổi quay về sân khấu xiếc.
VOV.VN - Cách Bắc Kinh hơn 300km, huyện Ngô Kiều, tỉnh Hà Bắc được mệnh danh là một trong những cái nôi của xiếc Trung Quốc. Trong số những con thú được đem đi biểu diễn ở đây, từng có 1 con trâu đến từ Việt Nam.
VOV.VN - Cách Bắc Kinh hơn 300km, huyện Ngô Kiều, tỉnh Hà Bắc được mệnh danh là một trong những cái nôi của xiếc Trung Quốc. Trong số những con thú được đem đi biểu diễn ở đây, từng có 1 con trâu đến từ Việt Nam.
VOV.VN - Vở xiếc "Vùng đất kỳ bí" đang trình diễn tại Rạp xiếc Công viên Gia Định (TPHCM) đang tạo nên cơn "sốt vé" chưa từng có. Sự kết hợp giữa xiếc điêu luyện, kỹ thuật hiện đại, kịch bản hấp dẫn và hiệu ứng 3D đã chinh phục khán giả, từ trẻ em đến người lớn tuổi. Vé bán hết liên tục, buộc nhà hát phải mở thêm suất
VOV.VN - Vở xiếc "Vùng đất kỳ bí" đang trình diễn tại Rạp xiếc Công viên Gia Định (TPHCM) đang tạo nên cơn "sốt vé" chưa từng có. Sự kết hợp giữa xiếc điêu luyện, kỹ thuật hiện đại, kịch bản hấp dẫn và hiệu ứng 3D đã chinh phục khán giả, từ trẻ em đến người lớn tuổi. Vé bán hết liên tục, buộc nhà hát phải mở thêm suất
VOV.VN - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" sẽ diễn ra tối 24/7 tại Quảng Ninh với quy mô khoảng 40.000 người tham dự. Điểm đáng chú ý là giấy mời dành cho người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng chính sách sẽ được chính quyền địa phương chuyển tận tay từng gia đình.
VOV.VN - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" sẽ diễn ra tối 24/7 tại Quảng Ninh với quy mô khoảng 40.000 người tham dự. Điểm đáng chú ý là giấy mời dành cho người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng chính sách sẽ được chính quyền địa phương chuyển tận tay từng gia đình.
VOV.VN - Tối 2/7, TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ tên Người" kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026)
VOV.VN - Tối 2/7, TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ tên Người" kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026)