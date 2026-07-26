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Xiếc “Đi cùng năm tháng” hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chủ Nhật, 15:05, 26/07/2026

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), sáng 26/7, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình xiếc nghệ thuật đặc biệt “Đi cùng năm tháng” số 8 với chủ đề “Vó ngựa biên cương” tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: VOV Xiếc Rạp Xiếc Trung ương nghệ thuật xiếc gala xiếc diễn xiếc biểu diễn xiếc Xiếc Đi cùng năm tháng Xiếc đi cùng năm tháng số 8 Xiếc Vó ngựa biên cương hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ
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Trang:
xiec Di cung nam thang huong toi ky niem 79 nam ngay thuong binh - liet si hinh anh 1
Chương trình xiếc “Đi cùng năm tháng” do NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật và viết kịch bản, với sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ xiếc cùng các ca sĩ, nghệ sĩ khách mời.
xiec Di cung nam thang huong toi ky niem 79 nam ngay thuong binh - liet si hinh anh 2
“Đi cùng năm tháng” là chuỗi chương trình nghệ thuật được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức thường niên vào dịp 27/7 với nhiều chủ đề giàu ý nghĩa như: “Sống mãi với Điện Biên”, “Ký ức Trường Sơn”, “Biển đảo là quê hương”, “Vùng trời bình yên”…
xiec Di cung nam thang huong toi ky niem 79 nam ngay thuong binh - liet si hinh anh 3
Các chương trình đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trong lòng khán giả, đồng thời trở thành cầu nối để các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và những người có công với cách mạng.
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Phát huy giá trị nhân văn của chương trình “Đi cùng năm tháng”, chương trình số 8 với chủ đề “Vó ngựa biên cương” được dàn dựng nhằm tôn vinh và tri ân các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc.
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Điểm đặc biệt của chương trình là việc sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật xiếc để kể câu chuyện về lòng dũng cảm, tình đồng đội và sự hy sinh của người lính nơi tuyến đầu.
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Những màn thăng bằng, nhào lộn, cầu bật, đế trụ, xe đạp một bánh, ngựa phi… được kết hợp với âm nhạc và hoạt cảnh sân khấu nhằm tạo nên một tác phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc.
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Hoạt cảnh “Chiều Biên giới - Hát về Anh” (tập thể các nghệ sĩ và ca sĩ)
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Các tiết mục: Chiến sĩ biên phòng; Em hát tặng anh người chiến sĩ biên phòng; Hoạt cảnh “Đồng đội”... kể câu chuyện về người chiến sỹ biên phòng với nhiều cảm xúc.
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Nhiều tiết mục biểu diễn xiếc động vật như: Phiên chợ vùng cao; Chúng tôi lính biên phòng; Vó ngựa Biên cương... hấp dẫn các khán giả trẻ
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Chúng tôi lính biên phòng
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Vó ngựa Biên cương
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Hành khúc Bộ đội Biên phòng
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Tham dự chương trình có đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Cựu chiến binh phường Hai Bà Trưng,…cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà tài trợ.
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Theo NSND Tống Toàn Thắng, “Vó ngựa biên cương” không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” đối với thế hệ trẻ và các nghệ sĩ xiếc trẻ hôm nay.
xiec Di cung nam thang huong toi ky niem 79 nam ngay thuong binh - liet si hinh anh 15
Thông qua hình thức biểu đạt đặc trưng của nghệ thuật xiếc, chương trình giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn những gian khổ, hy sinh của các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
xiec Di cung nam thang huong toi ky niem 79 nam ngay thuong binh - liet si hinh anh 16
Các khán giả trẻ đặc biệt thích thú với chương trình xiếc hấp dẫn, nhiều ý nghĩa.
xiec Di cung nam thang huong toi ky niem 79 nam ngay thuong binh - liet si hinh anh 17
Nhiều khán giả là du khách quốc tế.
xiec Di cung nam thang huong toi ky niem 79 nam ngay thuong binh - liet si hinh anh 18
Được biết, trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức sẽ trao tặng quà tri ân tới các cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Trong ảnh, các khán giả trẻ giao lưu cùng nghệ sỹ sau chương trình.

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