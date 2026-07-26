Xiếc “Đi cùng năm tháng” hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sân khấu xiếc Gia Định: Khi ánh đèn sân khấu xiếc hồi sinh ký ức thành phố

VOV.VN - Giữa những loại hình giải trí mới liên tục xuất hiện, sân khấu xiếc Gia Định từng có lúc lặng dần trong ký ức của nhiều người dân TP.HCM. Nhưng những năm gần đây, rạp xiếc Gia Định bất ngờ đông trở lại với những vở diễn như "Vùng đất kỳ bí", kéo cả người trẻ lẫn những khán giả lớn tuổi quay về sân khấu xiếc.