Hải Phòng xử lý dứt điểm tình trạng mạo danh di tích đền Tranh

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, các sở, ngành và địa phương liên quan phải vào cuộc xử lý nghiêm việc mạo danh Khu di tích quốc gia đền Tranh tại xã Ninh Giang. Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện phản ánh về tình trạng nhiều cơ sở gây nhầm lẫn cho người dân và du khách.

Hai cơ sở tự nhận thờ quan lớn Tuần Tranh xây dựng không có giấy phép, xây tràn ra cả hành lang bảo vệ đê điều.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, trên địa bàn xã Ninh Giang chỉ có duy nhất đền Tranh tại thôn Tranh Xuyên được xếp hạng di tích quốc gia. Lễ hội đền Tranh cũng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cơ sở tự nhận là đền thờ Quan lớn Tuần Tranh được tư nhân xây dựng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hai công trình do cá nhân quản lý tại khu 2, xã Ninh Giang đã tự ý gắn biển “Đền thờ quan lớn Tuần Tranh” cùng nhiều tên gọi khác, khiến dư luận hiểu nhầm đây là di tích chính thức. Các công trình này được xây dựng trong giai đoạn 2008-2011, không có giấy phép xây dựng, không được cấp phép hoạt động tín ngưỡng và cũng không nằm tại vị trí gốc của di tích đền Tranh. Đồng thời, các địa điểm này không thuộc danh mục kiểm kê di tích của địa phương, nên không được công nhận theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Để tăng uy tín, chủ cơ sở thờ tự tư nhân này còn tự nhận đây là đền cổ.

Trước thực trạng trên, UBND TP. Hải Phòng giao chính quyền xã Ninh Giang thành lập đoàn kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến đất đai, đê điều và hoạt động tín ngưỡng. Chủ các công trình bị yêu cầu tháo dỡ toàn bộ biển hiệu sai lệch, chấm dứt hành vi gây hiểu nhầm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tăng cường tuyên truyền, khẳng định rõ chỉ có một di tích đền Tranh hợp pháp tại thôn Tranh Xuyên. Cơ quan này cũng sẽ phối hợp với Google Maps để gỡ bỏ các điểm định vị sai lệch, đồng thời cập nhật lại thông tin chính xác nhằm tránh gây nhầm lẫn cho người dân.

Các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm về đê điều đối với hai công trình nêu trên theo đúng quy định pháp luật, tổng hợp và báo cáo kết quả về UBND thành phố trong tháng 4.