中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải Phòng xử lý dứt điểm tình trạng mạo danh di tích đền Tranh

Chủ Nhật, 18:25, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau phản ánh về tình trạng “ma trận” đền Tranh tại xã Ninh Giang vào đầu tháng 3 vừa qua, TP. Hải Phòng đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý các cơ sở mạo danh, hoàn tất báo cáo trong tháng 4.

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, các sở, ngành và địa phương liên quan phải vào cuộc xử lý nghiêm việc mạo danh Khu di tích quốc gia đền Tranh tại xã Ninh Giang. Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện phản ánh về tình trạng nhiều cơ sở gây nhầm lẫn cho người dân và du khách.

hai phong xu ly dut diem tinh trang mao danh di tich den tranh hinh anh 1
Hai cơ sở tự nhận thờ quan lớn Tuần Tranh xây dựng không có giấy phép, xây tràn ra cả hành lang bảo vệ đê điều.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, trên địa bàn xã Ninh Giang chỉ có duy nhất đền Tranh tại thôn Tranh Xuyên được xếp hạng di tích quốc gia. Lễ hội đền Tranh cũng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

hai phong xu ly dut diem tinh trang mao danh di tich den tranh hinh anh 2
Cơ sở tự nhận là đền thờ Quan lớn Tuần Tranh được tư nhân xây dựng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hai công trình do cá nhân quản lý tại khu 2, xã Ninh Giang đã tự ý gắn biển “Đền thờ quan lớn Tuần Tranh” cùng nhiều tên gọi khác, khiến dư luận hiểu nhầm đây là di tích chính thức. Các công trình này được xây dựng trong giai đoạn 2008-2011, không có giấy phép xây dựng, không được cấp phép hoạt động tín ngưỡng và cũng không nằm tại vị trí gốc của di tích đền Tranh. Đồng thời, các địa điểm này không thuộc danh mục kiểm kê di tích của địa phương, nên không được công nhận theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

hai phong xu ly dut diem tinh trang mao danh di tich den tranh hinh anh 3
Để tăng uy tín, chủ cơ sở thờ tự tư nhân này còn tự nhận đây là đền cổ.

Trước thực trạng trên, UBND TP. Hải Phòng giao chính quyền xã Ninh Giang thành lập đoàn kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến đất đai, đê điều và hoạt động tín ngưỡng. Chủ các công trình bị yêu cầu tháo dỡ toàn bộ biển hiệu sai lệch, chấm dứt hành vi gây hiểu nhầm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tăng cường tuyên truyền, khẳng định rõ chỉ có một di tích đền Tranh hợp pháp tại thôn Tranh Xuyên. Cơ quan này cũng sẽ phối hợp với Google Maps để gỡ bỏ các điểm định vị sai lệch, đồng thời cập nhật lại thông tin chính xác nhằm tránh gây nhầm lẫn cho người dân.

Các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm về đê điều đối với hai công trình nêu trên theo đúng quy định pháp luật, tổng hợp và báo cáo kết quả về UBND thành phố trong tháng 4.

CTV Nhựt Chi/VOV.VN
Tag: Đền Tranh ma trận Đền Tranh mạo danh di sản thôn Tranh Xuyên Quan lớn Tuần Tranh lừa đảo Hải Phòng xã Ninh Giang
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Thăm "Vườn Ánh sáng" giữa lòng di sản
Lâm Đồng phê duyệt danh mục 15 di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định phê duyệt danh mục 15 di sản văn hóa phi vật thể trong đó có 9 di sản ở vùng biển và 6 di sản ở vùng núi.

Xây dựng thương hiệu “Đắk Lắk - Về miền di sản” trở thành điểm đến hấp dẫn

VOV.VN - Chiều nay (3/4), tại phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chương trình khảo sát du lịch. Tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực xây dựng thương hiệu “Đắk Lắk - Về miền di sản” trở thành điểm đến hấp dẫn trong nước và quốc tế.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục