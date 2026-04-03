Xây dựng thương hiệu “Đắk Lắk - Về miền di sản” trở thành điểm đến hấp dẫn

Chương trình khảo sát diễn ra từ ngày 1-4/4, với sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan truyền thông, báo chí và các chuyên gia, người nổi tiếng, người dẫn dắt dư luận (KOLs) trong lĩnh vực du lịch ở trong và ngoài nước tham gia. Đoàn đã trực tiếp trải nghiệm nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa, thiên nhiên và di sản của tỉnh Đắk Lắk, qua đó đánh giá chất lượng dịch vụ, hạ tầng và khả năng khai thác tour, tuyến.

Nhiều ý kiến cho rằng, để khai thác hiệu quả tiềm năng, Đắk Lắk cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm đặc trưng mang tính liên vùng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, quản lý du lịch.

Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

Nhiều đại biểu cũng cho rằng, Đắk Lắk cần khai thác các tiềm năng lợi thế sẵn có để tạo các sản phẩm du lịch mới, nhất là sản phẩm có nét riêng, sản phẩm về đêm để tăng thời gian trải nghiệm, lưu trú tại địa phương. Bên cạnh đó, Đắk Lắk cần tăng cường liên kết quảng bá và xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, tạo điểm nhấn để thu hút khách quốc tế đến với địa phương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, sau khi mở rộng không gian phát triển, du lịch địa phương có nhiều điều kiện để hình thành các sản phẩm liên kết giữa khu vực đại ngàn và duyên hải. Đây là nền tảng quan trọng để đa dạng hóa trải nghiệm, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Năm 2025, Đắk Lắk đã đón hơn 7,3 triệu lượt khách, tăng hơn 31% so với cùng kỳ. Riêng quý I/2026, toàn tỉnh đón khoảng 2,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 4.100 tỷ đồng, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến, thông tin có giá trị, hiến kế phát triển du lịch Đắk Lắk

Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh định hướng đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước xây dựng thương hiệu “Đắk Lắk - Về miền di sản” trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước: “Hội nghị lần này sẽ giúp ngành văn hóa, thể thao, du lịch rất nhiều nội dung, từ cơ chế chính sách, phát triển sản phẩm du lịch, định hướng truyền thông, quảng bá, xúc tiến và đặc biệt là làm gì để thu hút được du khách đến với Đắk Lắk, tận dụng được nguồn tài nguyên và thực tế hiện nay của Đắk Lắk”.