中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xây dựng thương hiệu “Đắk Lắk - Về miền di sản” trở thành điểm đến hấp dẫn

Thứ Sáu, 20:20, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (3/4), tại phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chương trình khảo sát du lịch. Tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực xây dựng thương hiệu “Đắk Lắk - Về miền di sản” trở thành điểm đến hấp dẫn trong nước và quốc tế.

Chương trình khảo sát diễn ra từ ngày 1-4/4, với sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan truyền thông, báo chí và các chuyên gia, người nổi tiếng, người dẫn dắt dư luận (KOLs) trong lĩnh vực du lịch ở trong và ngoài nước tham gia. Đoàn đã trực tiếp trải nghiệm nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa, thiên nhiên và di sản của tỉnh Đắk Lắk, qua đó đánh giá chất lượng dịch vụ, hạ tầng và khả năng khai thác tour, tuyến.

Nhiều ý kiến cho rằng, để khai thác hiệu quả tiềm năng, Đắk Lắk cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm đặc trưng mang tính liên vùng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, quản lý du lịch.

xay dung thuong hieu Dak lak - ve mien di san tro thanh diem den hap dan hinh anh 1
Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

Nhiều đại biểu cũng cho rằng, Đắk Lắk cần khai thác các tiềm năng lợi thế sẵn có để tạo các sản phẩm du lịch mới, nhất là sản phẩm có nét riêng, sản phẩm về đêm để tăng thời gian trải nghiệm, lưu trú tại địa phương. Bên cạnh đó, Đắk Lắk cần tăng cường liên kết quảng bá và xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, tạo điểm nhấn để thu hút khách quốc tế đến với địa phương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, sau khi mở rộng không gian phát triển, du lịch địa phương có nhiều điều kiện để hình thành các sản phẩm liên kết giữa khu vực đại ngàn và duyên hải. Đây là nền tảng quan trọng để đa dạng hóa trải nghiệm, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Năm 2025, Đắk Lắk đã đón hơn 7,3 triệu lượt khách, tăng hơn 31% so với cùng kỳ. Riêng quý I/2026, toàn tỉnh đón khoảng 2,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 4.100 tỷ đồng, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

xay dung thuong hieu Dak lak - ve mien di san tro thanh diem den hap dan hinh anh 2
Các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến, thông tin có giá trị, hiến kế phát triển du lịch Đắk Lắk

Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh định hướng đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước xây dựng thương hiệu “Đắk Lắk - Về miền di sản” trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước: “Hội nghị lần này sẽ giúp ngành văn hóa, thể thao, du lịch rất nhiều nội dung, từ cơ chế chính sách, phát triển sản phẩm du lịch, định hướng truyền thông, quảng bá, xúc tiến và đặc biệt là làm gì để thu hút được du khách đến với Đắk Lắk, tận dụng được nguồn tài nguyên và thực tế hiện nay của Đắk Lắk”.

Từ thực tiễn địa phương, Đắk Lắk kiến nghị Trung ương sớm phân bổ vốn đầu tư công để địa phương chủ động hơn trong công tác giải ngân..jpg

Đắk Lắk kiến nghị Trung ương sớm phân bổ vốn đầu tư công

VOV.VN - Hôm nay (2/4), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin trước Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhằm tổng hợp các kiến nghị từ thực tiễn địa phương, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Tag: doanh thu du lịch Đắk Lắk điểm đến hấp dẫn Tây Nguyên sản phẩm du lịch đặc trưng liên kết du lịch đại ngàn duyên hải xúc tiến du lịch Đắk Lắk
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk mở "luồng xanh" dự án để đạt tăng trưởng 2 con số
Đắk Lắk mở “luồng xanh” dự án để đạt tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Hôm nay (1/4), Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026–2030, bàn giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn ngay từ quý đầu năm khi nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra.

Tuyển sinh lớp 10 ở Đắk Lắk: Thi tuyển vào trường chuyên biệt, xét tuyển diện rộng
Tuyển sinh lớp 10 ở Đắk Lắk: Thi tuyển vào trường chuyên biệt, xét tuyển diện rộng

VOV.VN - Ngày 31/3, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch về tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2026 – 2027 tại các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), phổ thông nội trú và trường THPT trên địa bàn.

Tuổi trẻ Đắk Lắk hoàn thành 1.300 phần việc trong Tháng Thanh niên
Tuổi trẻ Đắk Lắk hoàn thành 1.300 phần việc trong Tháng Thanh niên

VOV.VN - Chiều 30/3, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức tổng kết Tháng Thanh niên 2026. Trong tháng cao điểm này, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai hàng nghìn công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, cống hiến của thanh niên.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc