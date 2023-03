Hai phương tiện bị sự số trên biển Bình Thuận, 4 người mất tích

Trước đó, vào lúc 15h00 ngày 8/3, phương tiện LA-05923, quốc tịch Việt Nam, số đăng kiểm: V62-10597 thuộc Công ty TNHH SX-TM-DV-XD Đức Phú Thịnh (địa chỉ tại 62A/1, ấp 2, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), trên phương tiện có 4 thuyền viên (chưa xác định rõ tên tuổi). Khi đang hành trình trên vùng biển tỉnh Bình Thuận thì gặp sóng to, gió lớn nên bị đánh chìm, trôi dạt trên biển tại khu vực cách bờ (mũi La Gàn) khoảng 26 hải lý về hướng Đông Nam và cách đảo Phú Quý khoảng 17 hải lý về hướng Bắc-Tây Bắc. Hiện, các thuyền viên đã bỏ tàu và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Vào thời điểm trên, thời tiết khu vực trên có gió mùa Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; sóng biển cao trung bình từ 3-5,5m.

Vùng biển Phú Quý (Ảnh minh hoạ)

Cũng vào thời điểm trên, phương tiện LA-05922, quốc tịch Việt Nam, số đăng ký: LA-05922, thuộc Công ty TNHH SX-TM-DV-XD Đức Phú Thịnh (địa chỉ: 62A/1, ấp 2, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), trên phương tiện có 3 thuyền viên (chưa xác định rõ tên tuổi); đang hành trình trên vùng biển Phú Quý thì có nguy cơ bị sóng lớn đánh chìm, tại vị cách đảo Phú Quý khoảng 21 hải lý về hướng Tây Bắc.

Vào lúc lúc 16h30 phút cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 6007 neo đậu tại khu vực biển Phú Quý đã xuất phát ra biển cứu nạn các thuyền viên của phương tiện LA 05923.

Lúc 18h55 phút, tàu Supe Đong đã cứu vớt được 3 thuyền viên của phương tiện LA-05922, sức khỏe các thuyền viên ổn định; hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 4 thuyền viên phương tiện LA-05923.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo và thông báo cho các đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2, cùng các tàu thuyền của tỉnh Bỉnh Thuận đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ phương tiện LA-05923 bị nạn biết, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn đang mất tích trên biển, cứu vớt kịp thời (nếu phát hiện).

Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí có tọa độ phương tiện LA-05923 bị nạn, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích trên biển./.