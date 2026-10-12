English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Thứ Hai, 17:35, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai vợ chồng được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở thôn Quảng Nạp, xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ. Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, xác minh các tình tiết liên quan và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 12/10, đại diện lãnh đạo xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở thôn Quảng Nạp.

hai vo chong tu vong bat thuong tai nha rieng o phu tho hinh anh 1
Phát hiện hai người tử vong tại nhà riêng, Công an Phú Thọ vào cuộc điều tra. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 11/10, anh Nguyễn Văn D. (29 tuổi) từ nhà vợ ở xã Văn Lang trở về nhà tại thôn Quảng Nạp thì phát hiện mẹ là bà N.T.Đ. (60 tuổi) nằm gục trong bếp. Vùng đầu và mặt của người phụ nữ có nhiều vết máu. Thấy mẹ gọi không phản hồi, anh D. chạy sang nhờ hàng xóm hỗ trợ, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Quảng Yên đến hiện trường kiểm tra, thu thập thông tin và báo cáo Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp xử lý.

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, lực lượng chức năng phá cửa nhà và phát hiện ông N.K.Đ. (59 tuổi), chồng bà Đ., nằm trên nền nhà, đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, trên tay người đàn ông có quấn dây điện.

Hiện lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, xác minh các tình tiết liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định pháp luật.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hai vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà khóa cửa
Hai vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà khóa cửa

Ông L.C.T (SN 1960) cùng vợ được phát hiện đã tử vong trong căn nhà đang thuê tại thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Hai vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà khóa cửa

Hai vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà khóa cửa

Ông L.C.T (SN 1960) cùng vợ được phát hiện đã tử vong trong căn nhà đang thuê tại thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Phát hiện hai vợ chồng tử vong bất thường trong nhà
Phát hiện hai vợ chồng tử vong bất thường trong nhà

VOV.VN - Sáng nay 8/1, người dân phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam phát hiện thi thể hai vợ chồng trong một ngôi nhà đang cháy lớn.

Phát hiện hai vợ chồng tử vong bất thường trong nhà

Phát hiện hai vợ chồng tử vong bất thường trong nhà

VOV.VN - Sáng nay 8/1, người dân phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam phát hiện thi thể hai vợ chồng trong một ngôi nhà đang cháy lớn.

Hai vợ chồng tử vong bất thường trong ngôi nhà khóa trái ở Bắc Giang
Hai vợ chồng tử vong bất thường trong ngôi nhà khóa trái ở Bắc Giang

VOV.VN - Khóa phá vào nhà, người dân phát hiện người vợ tử vong nằm úp trên giường, cơ thể có nhiều vết thương. Còn người chồng cũng chết dưới nền nhà, tay cầm một con dao nhọn.

Hai vợ chồng tử vong bất thường trong ngôi nhà khóa trái ở Bắc Giang

Hai vợ chồng tử vong bất thường trong ngôi nhà khóa trái ở Bắc Giang

VOV.VN - Khóa phá vào nhà, người dân phát hiện người vợ tử vong nằm úp trên giường, cơ thể có nhiều vết thương. Còn người chồng cũng chết dưới nền nhà, tay cầm một con dao nhọn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục