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Hai vợ chồng tử vong khi cứu cháu bị đuối nước trên sông Kỳ Lộ

Thứ Ba, 16:20, 28/07/2026
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VOV.VN - Một vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào sáng 27/7 tại khu vực sông Kỳ Lộ, đoạn giáp ranh giữa xã Đồng Xuân và xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, khiến hai vợ chồng tử vong sau khi lao xuống sông cứu cháu nội.

 

Khoảng 10h trưa, ông Nguyễn Văn Nghĩa (72 tuổi) cùng vợ là bà Đoàn Thị Điểm (63 tuổi) ở xã Đồng Xuân đưa hai cháu nội 11 và 13 tuổi đến khu vực sông Kỳ Lộ trên địa bàn xã Tuy An Bắc để bắt hến. Trong lúc tắm, cháu trai 13 tuổi bơi ra khu vực nước sâu khoảng hơn 3 mét rồi bị chới với, chìm xuống.

hai vo chong tu vong khi cuu chau bi duoi nuoc tren song ky lo hinh anh 1
Hiện trường khu vực sông Kỳ Lộ, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến hai vợ chồng tử vong khi cứu cháu

Phát hiện sự việc, hai vợ chồng ông Nghĩa cùng người cháu còn lại lập tức bơi ra ứng cứu. Cháu bé được đưa vào bờ an toàn, nhưng do kiệt sức, ông Nghĩa và bà Điểm bị dòng nước cuốn ra xa rồi mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đồng Xuân phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bà Nguyễn Thị Hương, thôn Định Trung 2, xã Tuy An Bắc cho biết, khu vực xảy ra tai nạn trước đây khá cạn. Nhưng hiện nay đã xuất hiện nhiều hố sâu, làm tăng nguy cơ đuối nước.

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Hến xuất hiện nhiều khiến đông người dân xuống sông Kỳ Lộ khai thác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

“Hồi giờ mấy người đi cào nhiều, nhưng hồi trước nó cạn, vừa rồi nó lụt bờ lấp với lại người ta múc cát nó hầm hầm cho nên người ta chủ quan, họ không biết được sâu như vậy, chứ thực sự nếu không có hầm hầm hố hố đó làm sao nó sâu cỡ đấy”, bà Hương cho biết.

Theo UBND xã Đồng Xuân, thời gian gần đây, do hến xuất hiện nhiều trên sông Kỳ Lộ nên đông người dân đến khai thác, và đây là trường hợp đáng tiếc đầu tiên từ hoạt động này.

hai vo chong tu vong khi cuu chau bi duoi nuoc tren song ky lo hinh anh 3
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, thông tin về vụ việc và công tác hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân cho biết: “Sau khi nhận được tin thì địa phương cũng đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ cho gia đình trước mắt 5tr đồng để gia đình khắc phục. Ngoài ra cũng vận động bà con hàng xóm và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương để hỗ trợ gia đình trong việc mai táng”.

Sông Kỳ Lộ dài khoảng 120 km, chảy qua nhiều xã trước khi đổ ra cửa biển Tiên Châu. Đoạn qua xã Đồng Xuân hiện có 4 mỏ cát được cấp phép còn thời hạn hoạt động, tạo các vụng nước sâu nguy hiểm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không khai thác hến tại nơi nước sâu, chảy xiết, không đưa trẻ em đến khu vực nguy hiểm và cần trang bị áo phao khi hoạt động trên sông để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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