Đuối nước chiếm tới 90% số ca tử vong do tai nạn ở trẻ em tại Lâm Đồng

Vụ đuối nước nghiêm trọng nhất trong năm nay ở Lâm Đồng, vừa xảy ra vào sáng ngày 10/7, tại xã Nâm Nung khi 8 em học sinh đều ở thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung cùng đi chơi ở hồ thủy lợi Đắk Pot.

5 nữ sinh trong số 8 em đã xuống hồ tắm và bị trượt xuồng vùng nước sâu và đuối nước. Cả 5 em đều sinh năm 2015, chuẩn bị vào học Lớp 6, Trường THCS Nâm N'Đir, xã Nâm Nung.

Khu vực hồ thuỷ lợi ở xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng nơi xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng vào sáng ngày 10/7 khiến 5 nữ sinh tử vong.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện học sinh các cấp đang nghỉ hè, mùa mưa khiến mực nước tại các công trình thủy điện, ao, hồ, sông, suối dâng cao, càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước, đặc biệt đối với trẻ em.

Trước đó, ngày 9/7/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu các vụ việc thương tâm.

Trong đó, Sở Y tế được giao chủ trì phối hợp các đơn vị tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước; nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại tuyến cơ sở; kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và ưu tiên tiếp nhận, điều trị trẻ em bị tai nạn.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; phối hợp với gia đình quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè; đẩy mạnh dạy bơi an toàn và nghiên cứu bố trí các tiết học ngoại khóa về kỹ năng phòng tránh tai nạn cho học sinh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền về bơi an toàn, kiểm tra điều kiện an toàn tại các bể bơi, khu vui chơi dành cho trẻ em; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; phối hợp tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho trẻ em.

Đại diện chính quyền, đoàn thể xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên gia đình nữ sinh đuối nước.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các khu vực có nguy cơ cao như ao, hồ, sông, suối, công trình thủy lợi, khu vực khai thác khoáng sản để thực hiện các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa; Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn tại các công trình xây dựng và công trình giao thông.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích phù hợp thực tế; thường xuyên rà soát các điểm nguy hiểm, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo tại ao, hồ, sông, suối, hố nước và công trình đang thi công; ưu tiên nguồn lực xây dựng bể bơi, hồ bơi, nhất là tại trường học để tổ chức dạy bơi cho trẻ em.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn; chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vụ việc trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước do nguyên nhân thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước.