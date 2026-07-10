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Lâm Đồng tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em

Thứ Sáu, 16:43, 10/07/2026
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VOV.VN - Trước tình trạng tai nạn đuối nước trẻ em diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trong mùa mưa bão.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 25 vụ tai nạn thương tích làm 28 trẻ em tử vong, trong đó có 22 vụ đuối nước khiến 25 em thiệt mạng. Sáng 10/7, trên địa bàn xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng làm 5 nữ học sinh Trường THCS Nâm N'Đir tử vong khi tắm tại hồ Y Thịnh, thuộc bon Đắk Prí. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

lam Dong tang cuong phong, chong duoi nuoc tre em hinh anh 1
Người dân tập trung tại khu vực hồ Y Thịnh, bon Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, nơi xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh Trường THCS Nâm N'Đir tử vong sáng 10/7.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương rà soát các khu vực nguy hiểm như ao, hồ, sông, suối, công trình thủy lợi, khu vực khai thác khoáng sản; lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa đuối nước trẻ em.

Sở Y tế được giao chủ trì tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước và nâng cao năng lực sơ cấp cứu; Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh giáo dục kỹ năng an toàn, dạy bơi và phối hợp quản lý học sinh trong dịp hè. Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tăng cường thời lượng tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em; đồng thời giao Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai các giải pháp bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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