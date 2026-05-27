Hai xe đưa đón công nhân bốc cháy dữ dội gần cây xăng ở Hưng Yên

Trưa 27/5, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ cháy 2 ô tô chở công nhân tại khu vực cây xăng dầu Vũ Hạ.

Theo chính quyền địa phương, vụ việc không gây thiệt hại về người do thời điểm xảy ra hỏa hoạn trên xe không có người. Ngọn lửa cũng không cháy lan sang khu vực trụ bơm xăng dầu vì hai ô tô đỗ cách khá xa.

Hiện trường vụ cháy 2 xe chở công nhân.

Theo người dân chứng kiến, ngọn lửa ban đầu bùng phát từ chiếc ô tô đỗ phía trong, gần cây xăng, sau đó nhanh chóng lan sang xe đỗ bên cạnh. Do bên trong xe chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bốc lên dữ dội. Khi lực lượng chức năng có mặt, cả hai phương tiện gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lãnh đạo UBND xã Phụ Dực cho biết, thời tiết ngày 27/5 tại khu vực tiếp tục nắng nóng gay gắt, có thể bên trong ô tô để đồ vật dễ bắt lửa dẫn tới hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã Phụ Dực cùng với lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa.

Hai ô tô bị thiêu rụi, may mắn vụ việc không gây thiệt hại về người cũng như tài sản tại cây xăng.

Đến 12h30 cùng ngày, ngọn lửa được khống chế, không để cháy lan ra khu vực xung quanh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, khoanh vùng hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Những ngày qua, nhiều tỉnh, thành miền Bắc trải qua đợt nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ phổ biến 39-40°C, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong tháng 5. Thời tiết khô nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, đặc biệt tại nhà xưởng, ô tô đỗ ngoài trời và các khu vực chứa vật liệu dễ cháy.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không để các vật dụng dễ bắt lửa như bật lửa, pin sạc dự phòng, bình xịt áp suất, thiết bị điện tử trong ô tô dưới trời nắng nóng kéo dài; đồng thời thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt để phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn.