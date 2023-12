Hàng chục người đi xe máy ở Bình Dương té ngã vì mặt đường đầy dầu nhớt

VOV.VN - Sáng nay (7/12), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành xác minh, làm rõ việc hàng chục người người đi xe máy té ngã do mặt đường ở TP. Thuận An đầy dầu nhớt.