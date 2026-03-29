中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng chục người ở Đắk Lắk nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì

Chủ Nhật, 16:53, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 28/3, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H'leo xác nhận, trên địa bàn xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ khiến hàng chục người phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 16h chiều 28/3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận nhiều người cùng có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau đó, Trung tâm này liên tục tiếp nhận thêm hàng chục trường hợp khác có các triệu chứng tương tự.

hang chuc nguoi o Dak lak nhap vien cap cuu sau khi an banh mi hinh anh 1
Tất cả các bệnh nhân đang được điều trị và theo dõi sức khoẻ.

Tổng cộng có 39 người nhập viện và đều khai nhận sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk). Trung tâm Y tế Ea H'leo đã có báo cáo vụ việc gửi Sở Y tế Đắk Lắk.

"Đến nay, các bệnh nhân có tình trạng sức khỏe tạm ổn, đang được theo dõi và chưa có trường hợp nào xuất viện. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm liên quan để gửi tới các trung tâm y tế chuyên môn xét nghiệm, phân tích, làm rõ nguyên nhân", ông Hiếu thông tin. 

Cơ quan chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh cơ sở bánh mì Q.H. và chờ kết quả xét nghiệm từ cơ quan chức năng để có căn cứ xử lý theo quy định.

Tuấn Long/VOV - Tây Nguyên
Tag: ngộ độc thực phẩm bánh mì an toàn thực phẩm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

13 người nhập viện cấp cứu nghi do ăn trứng cá rồng
13 người nhập viện cấp cứu nghi do ăn trứng cá rồng

VOV.VN - Sau bữa ăn có trứng cá cảnh tại xã Ngọc Liên, 13 người đồng loạt đau bụng, nôn, tiêu chảy và phải nhập viện, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân.

13 người nhập viện cấp cứu nghi do ăn trứng cá rồng

13 người nhập viện cấp cứu nghi do ăn trứng cá rồng

VOV.VN - Sau bữa ăn có trứng cá cảnh tại xã Ngọc Liên, 13 người đồng loạt đau bụng, nôn, tiêu chảy và phải nhập viện, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Cà Mau thông tin về vụ cụ bà 84 tuổi tử vong sau 1 ngày nhập viện
Cà Mau thông tin về vụ cụ bà 84 tuổi tử vong sau 1 ngày nhập viện

VOV.VN - Ngày 15/2, Sở VH-TT&DL Cà Mau đã công bố báo cáo kết luận của Hội đồng chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, liên quan trường hợp bà T.T.Y (84 tuổi, ở phường Hòa Thành) tử vong sau 1 ngày nhập viện.

Cà Mau thông tin về vụ cụ bà 84 tuổi tử vong sau 1 ngày nhập viện

Cà Mau thông tin về vụ cụ bà 84 tuổi tử vong sau 1 ngày nhập viện

VOV.VN - Ngày 15/2, Sở VH-TT&DL Cà Mau đã công bố báo cáo kết luận của Hội đồng chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, liên quan trường hợp bà T.T.Y (84 tuổi, ở phường Hòa Thành) tử vong sau 1 ngày nhập viện.

Nhập viện sau một năm giải tỏa stress bằng bánh ngọt, gà rán
Nhập viện sau một năm giải tỏa stress bằng bánh ngọt, gà rán

Áp lực công việc kéo dài, stress triền miên đã khiến N. rơi vào vòng xoáy ăn uống mất kiểm soát. Chỉ trong vòng một năm, cân nặng của cô tăng vọt 30kg, kéo theo hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Nhập viện sau một năm giải tỏa stress bằng bánh ngọt, gà rán

Nhập viện sau một năm giải tỏa stress bằng bánh ngọt, gà rán

Áp lực công việc kéo dài, stress triền miên đã khiến N. rơi vào vòng xoáy ăn uống mất kiểm soát. Chỉ trong vòng một năm, cân nặng của cô tăng vọt 30kg, kéo theo hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục