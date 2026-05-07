中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng chục tấn rong biển dạt vào biển Vũng Tàu, người dân nhặt về phơi khô

Thứ Năm, 17:09, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những ngày qua, dọc bờ biển Bãi Sau, khu vực phường Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu cũ), TP.HCM, từng mảng rong biển dạt vào bờ dày đặc, kéo dài hàng cây số, nhiều người dân đổ ra biển nhặt rong mang về.

Sáng 7/5, dọc bãi cát biển Bãi Sau - Vũng Tàu, phường Vũng Tàu, du khách tắm biển, người lớn, trẻ nhỏ lựa nhặt từng chùm rong còn tươi. Có người đi cả gia đình, vừa vui chơi vừa tranh thủ nhặt mang về phơi khô để nấu nước uống.

Theo người dân địa phương, hiện tượng rong biển xuất hiện nhiều như vậy không diễn ra thường xuyên, rong theo sóng đánh dạt vào bờ thành từng lớp dày. 

hang chuc tan rong bien dat vao bien vung tau, nguoi dan nhat ve phoi kho hinh anh 1
Rong biển dày đặc cả bờ biển Vũng Tàu

Nhiều người cho biết, rong sau khi mang về sẽ được phơi khoảng vài ngày. Khi rong khô lại, dùng nấu nước uống giải nhiệt hoặc pha trà uống làm thanh lọc cơ thể, hỗ trợ sức khỏe nên ai tranh thủ gom thật nhiều để dành.

Tuy nhiên, một số người dân có kinh nghiệm cho rằng, rong tươi cần được lựa kỹ, tránh lẫn rác hoặc rong đã đổi màu do ngâm nước lâu ngày.

hang chuc tan rong bien dat vao bien vung tau, nguoi dan nhat ve phoi kho hinh anh 2
Người dân địa phương tranh thủ nhặt về phơi khô nấu nước uống  

Trước tình trạng rong biển liên tục dạt vào bờ với số lượng lớn, lực lượng vệ sinh môi trường đã tổ chức thu gom nhiều đợt nhưng chỉ sau một đêm, rong tiếp tục theo sóng tấp kín bãi biển.

Trung bình mỗi ngày có từ 20-50 tấn rong dạt vào khu vực Bãi Sau. Vì vậy, lực lượng vệ sinh môi trường phải làm việc liên tục nhằm kịp thời làm sạch bãi biển, phục vụ nhu cầu vui chơi, tắm biển của người dân và du khách.

30.4_bien_2_.jpg

Hơn 183.000 lượt người chen chân tắm biển Bãi Sau – Vũng Tàu

VOV.VN - Chiều 1/5, Cơ quan chức năng quản lý bãi tắm Thuỳ Vân, thuộc 2 phường Vũng Tàu và Tam Thắng (Bà Rịa- Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết nắng nóng và đã có hơn 183.000 lượt người từ các nơi đổ về tắm biển để giải nhiệt.

Lưu Sơn-CTV Mai Thy/VOV-TP.HCM
Tag: rong biển dạt vào bờ biển vũng tàu bờ biển bãi sau nhặt rong biển
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện xác cá lớn dạt vào bờ biển Gia Lai
Phát hiện xác cá lớn dạt vào bờ biển Gia Lai

VOV.VN - Trưa 4/5, ông Lê Văn Toàn - Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) cho biết, người dân đang phối hợp đưa xác con cá có kích thước lớn vào bờ để tiến hành chôn cất, đảm bảo vệ sinh môi trường, theo tập quán của ngư dân vùng biển.

Phát hiện xác cá lớn dạt vào bờ biển Gia Lai

Phát hiện xác cá lớn dạt vào bờ biển Gia Lai

VOV.VN - Trưa 4/5, ông Lê Văn Toàn - Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) cho biết, người dân đang phối hợp đưa xác con cá có kích thước lớn vào bờ để tiến hành chôn cất, đảm bảo vệ sinh môi trường, theo tập quán của ngư dân vùng biển.

Phát hiện xác cá voi nặng khoảng 40kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị
Phát hiện xác cá voi nặng khoảng 40kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Người dân xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị phát hiện một con cá voi (theo phong tục địa phương gọi là cá bà) trôi dạt vào khu vực bờ biển thôn Trung Vũ. Cá voi có trọng lượng khoảng 40kg, dài khoảng 1,3m.

Phát hiện xác cá voi nặng khoảng 40kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Phát hiện xác cá voi nặng khoảng 40kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Người dân xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị phát hiện một con cá voi (theo phong tục địa phương gọi là cá bà) trôi dạt vào khu vực bờ biển thôn Trung Vũ. Cá voi có trọng lượng khoảng 40kg, dài khoảng 1,3m.

Khối lượng rác khổng lồ dạt vào bãi biển Nha Trang
Khối lượng rác khổng lồ dạt vào bãi biển Nha Trang

VOV.VN - Mưa lũ ở miền Trung cuốn theo vô số mảng củi, rác từ rừng đổ xuống sông, rồi tràn ra biển. Những khối rác lớn liên tục bị sóng đánh dạt vào bờ biển Nha Trang. Thế nhưng chỉ sau vài phút, toàn bộ được lực lượng chức năng và công nhân môi trường thu gom sạch sẽ, giữ cho bãi biển luôn ‘xanh – sạch – đẹp.

Khối lượng rác khổng lồ dạt vào bãi biển Nha Trang

Khối lượng rác khổng lồ dạt vào bãi biển Nha Trang

VOV.VN - Mưa lũ ở miền Trung cuốn theo vô số mảng củi, rác từ rừng đổ xuống sông, rồi tràn ra biển. Những khối rác lớn liên tục bị sóng đánh dạt vào bờ biển Nha Trang. Thế nhưng chỉ sau vài phút, toàn bộ được lực lượng chức năng và công nhân môi trường thu gom sạch sẽ, giữ cho bãi biển luôn ‘xanh – sạch – đẹp.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục