Hàng chục tấn rong biển dạt vào biển Vũng Tàu, người dân nhặt về phơi khô

Sáng 7/5, dọc bãi cát biển Bãi Sau - Vũng Tàu, phường Vũng Tàu, du khách tắm biển, người lớn, trẻ nhỏ lựa nhặt từng chùm rong còn tươi. Có người đi cả gia đình, vừa vui chơi vừa tranh thủ nhặt mang về phơi khô để nấu nước uống.

Theo người dân địa phương, hiện tượng rong biển xuất hiện nhiều như vậy không diễn ra thường xuyên, rong theo sóng đánh dạt vào bờ thành từng lớp dày.

Rong biển dày đặc cả bờ biển Vũng Tàu

Nhiều người cho biết, rong sau khi mang về sẽ được phơi khoảng vài ngày. Khi rong khô lại, dùng nấu nước uống giải nhiệt hoặc pha trà uống làm thanh lọc cơ thể, hỗ trợ sức khỏe nên ai tranh thủ gom thật nhiều để dành.

Tuy nhiên, một số người dân có kinh nghiệm cho rằng, rong tươi cần được lựa kỹ, tránh lẫn rác hoặc rong đã đổi màu do ngâm nước lâu ngày.

Người dân địa phương tranh thủ nhặt về phơi khô nấu nước uống

Trước tình trạng rong biển liên tục dạt vào bờ với số lượng lớn, lực lượng vệ sinh môi trường đã tổ chức thu gom nhiều đợt nhưng chỉ sau một đêm, rong tiếp tục theo sóng tấp kín bãi biển.

Trung bình mỗi ngày có từ 20-50 tấn rong dạt vào khu vực Bãi Sau. Vì vậy, lực lượng vệ sinh môi trường phải làm việc liên tục nhằm kịp thời làm sạch bãi biển, phục vụ nhu cầu vui chơi, tắm biển của người dân và du khách.