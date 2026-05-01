Hơn 183.000 lượt người chen chân tắm biển Bãi Sau – Vũng Tàu

Cụ thể, khu vực biển thuộc phường Vũng Tàu trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ đã đón hơn 151.000 lượt khách vui chơi, tắm biển.

Còn tại bãi tắm khu vực phường Tam Thắng, trong 2 ngày qua cũng đã nghi nhận hơn 32.000 lượt khách tắm biển.

Hai ngày đầu nghỉ lễ biển Vũng Tàu đón hơn 180 ngàn lượt khách tắm biển

Lực lượng chức năng phường Tam Thắng đã hỗ trợ cứu hộ thành công 1 trường hợp du khách gặp sự cố đuối nước trên địa bàn (bà Nguyễn Thị H., sinh năm 1958, quê quán ở xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Du khách tắm biển tăng đột biến nên đã có nhiều gia đình thất lạc con em, lực lượng cứu hộ cùng các cơ quan chức năng đã tìm kiếm, trao trả 18 trẻ em đi lạc về với gia đình an toàn.

Theo đánh giá của các địa phuơng, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại các bãi tắm biển cùng các khu vực điểm chợ trên địa bàn được thực hiện xuyên suốt và hiệu quả.

Thời tiết năng nóng khiến các bãi biển luôn đông người

Địa phương cũng tăng cường công tác tuần tra, siết chặt quản lý các bãi trông giữ xe tạm thời; qua đó duy trì diện mạo đô thị và đảm bảo tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp” tại các không gian du lịch.

Nhiều lực lượng tham gia nhặt rác tại bãi tắm trên địa phường Tam Thắng chiều 1/5

Bên cạnh đó, giá cả dịch vụ du lịch giữ mức bình ổn. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc kê khai, đăng ký và niêm yết giá công khai, chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào từ du khách về vấn đề giá cả, giá dịch vụ.

Lực lượng cứu hộ bãi tắm duy trì 100% quân số để kịp thời ứng cứu các trường hợp đuối nước

Lực lượng cứu hộ và y tế duy trì chế độ ứng trực 100% quân số, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống; Chủ động khoanh vùng các khu vực nguy hiểm (ao xoáy) và liên tục nhắc nhở du khách đã giúp đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Thông tin hỗ trợ về các sản phẩm, dịch vụ du lịch được cập nhật kịp thời, chính xác trên các cổng thông tin điện tử và mạng xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để du khách tiếp cận thông tin, chủ động lựa chọn dịch vụ và nâng cao trải nghiệm nghỉ dưỡng trong những ngày lưu trú tại địa phương.