中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện xác cá lớn dạt vào bờ biển Gia Lai

Thứ Hai, 16:12, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trưa 4/5, ông Lê Văn Toàn - Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) cho biết, người dân đang phối hợp đưa xác con cá có kích thước lớn vào bờ để tiến hành chôn cất, đảm bảo vệ sinh môi trường, theo tập quán của ngư dân vùng biển.

Theo ông Toàn, con cá có chiều dài khoảng 4m, trọng lượng ước tính hơn 2 tấn. Do kích thước lớn nên đã báo cáo chính quyền địa phương để có hỗ trợ.

Người dân phát hiện cá lớn dạt vào bờ tại thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 3/5, ngư dân thôn Vĩnh Hội phát hiện sinh vật này mắc cạn trong tình trạng sức khỏe yếu, có nhiều vết thương ở vùng lưng và mắt.

phat hien xac ca lon dat vao bo bien gia lai hinh anh 1
Trước đó, người dân thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến phát hiện cá lớn mắc cạn gần bờ, sức khỏe yếu với nhiều vết thương

Ngay sau đó, đông đảo người dân đã tập trung hỗ trợ đẩy cá ra lại biển. Tuy nhiên, sau một đêm nỗ lực đưa cá trở lại đại dương, đến trưa nay 4/5, người dân địa phương phát hiện con cá đã chết cách bờ biển thôn Vĩnh Hội vài trăm mét.

Theo người dân địa phương, sinh vật này có hình dáng khá đặc biệt, thân lớn như cá voi nhưng đầu nhọn, miệng dài giống cá heo. Dựa trên kinh nghiệm đi biển, ngư dân cho rằng đây có thể là loài cá voi có mỏ.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Tag: Cá voi có mỏ Cá dài 4m nặng 2 tấn Mắc cạn ven biển Vĩnh Hội Cát Tiến Ngư dân phát hiện Cá bị thương Hỗ trợ đẩy ra biển Cá chết ngoài khơi Sinh vật biển quý hiếm Chính quyền hỗ trợ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xác cá voi dài gần 10m dạt vào bờ biển Nghệ An
Xác cá voi dài gần 10m dạt vào bờ biển Nghệ An

VOV.VN - Sáng 20/3, tại bờ biển xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, người dân phát hiện một xác cá voi lớn dạt vào bờ trong tình trạng phân hủy nặng.

Xác cá voi dài gần 10m dạt vào bờ biển Nghệ An

Xác cá voi dài gần 10m dạt vào bờ biển Nghệ An

VOV.VN - Sáng 20/3, tại bờ biển xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, người dân phát hiện một xác cá voi lớn dạt vào bờ trong tình trạng phân hủy nặng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục