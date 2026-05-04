Phát hiện xác cá lớn dạt vào bờ biển Gia Lai

Theo ông Toàn, con cá có chiều dài khoảng 4m, trọng lượng ước tính hơn 2 tấn. Do kích thước lớn nên đã báo cáo chính quyền địa phương để có hỗ trợ.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 3/5, ngư dân thôn Vĩnh Hội phát hiện sinh vật này mắc cạn trong tình trạng sức khỏe yếu, có nhiều vết thương ở vùng lưng và mắt.

Ngay sau đó, đông đảo người dân đã tập trung hỗ trợ đẩy cá ra lại biển. Tuy nhiên, sau một đêm nỗ lực đưa cá trở lại đại dương, đến trưa nay 4/5, người dân địa phương phát hiện con cá đã chết cách bờ biển thôn Vĩnh Hội vài trăm mét.

Theo người dân địa phương, sinh vật này có hình dáng khá đặc biệt, thân lớn như cá voi nhưng đầu nhọn, miệng dài giống cá heo. Dựa trên kinh nghiệm đi biển, ngư dân cho rằng đây có thể là loài cá voi có mỏ.