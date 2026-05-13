中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng chục trụ điện 110kV chưa dùng đã "lung lay", người dân Đồng Nai nơm nớp lo sợ

Thứ Tư, 19:15, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù chưa đi vào vận hành, hàng chục trụ điện thuộc dự án Nhà máy thủy điện Đức Thành (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ - nay là xã Bù Đăng, TP. Đồng Nai) đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Mới đây, một trụ điện bất ngờ gãy đổ sau trận mưa dông khiến hàng chục hộ dân lo sợ về sự mất an toàn.

"Tử thần" treo lơ lửng giữa vườn rẫy

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân sinh sống tại xã Phước Sơn, xã Bù Đăng, TP. Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) luôn sống trong tâm trạng bất an. Nỗi lo ấy đã thành hiện thực vào cuối tháng 4 vừa qua, khi một trụ điện 110kV cao hơn 15 mét tại thôn Đoàn Kết, xã Bù Đăng bất ngờ gãy đổ sau một trận mưa lớn kèm dông lốc. Rất may thời điểm đó không có người qua lại nên không xảy ra thương vong.

hang chuc tru dien 110kv chua dung da lung lay , nguoi dan Dong nai nom nop lo so hinh anh 1
Một trụ điện bị ngã đổ

Cách vị trí trụ đổ không xa, một trụ điện khác cũng đang trong tình trạng nguy hiểm khi chân trụ đã bật khỏi móng bê tông, thân trụ nghiêng lệch về phía rẫy điều của người dân, chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào.

Chứng kiến cảnh tượng trụ điện gãy đổ ngay trên đất canh tác, bà Điểu Thị Ven và ông Điểu Lâm không giấu nổi sự bàng hoàng. "Trụ ngã xuống rồi mới thấy ốc vít không được siết chặt. Còn một trụ khác trên vườn nhà kia, cứ ban đêm gió lớn là nó kêu rung bần bật, có vẻ không chắc chắn chút nào. Nó cứ lắc lư theo gió". "Thực sự rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ và người dân đi ngang qua vì không biết nó sẽ đổ ập xuống lúc nào".

hang chuc tru dien 110kv chua dung da lung lay , nguoi dan Dong nai nom nop lo so hinh anh 2
Người dân lo sợ nên mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra để đảm bảo an toàn

Ghi nhận thực tế tại hiện trường, nhiều trụ điện có dấu hiệu thi công cẩu thả, không đảm bảo kỹ thuật. Tại các vị trí chân trụ và mối liên kết quan trọng, tình trạng thiếu bu-lông, ốc cố định diễn ra phổ biến. Thậm chí, có những vị trí ốc vít được lắp đặt sơ sài, đầu ốc bị đập dập, hoàn toàn không có tác dụng chịu lực.

Trước thực trạng đáng báo động này, bà Lê Thị Tiên bức xúc kiến nghị: "Tôi đề nghị cơ quan chức năng làm sao xử lý dứt điểm chứ để thế này dân chúng tôi hoang mang lắm. Bây giờ cứ hễ trời mưa dông là chúng tôi phải tháo chạy chứ không dám ở lại rẫy vì quá sợ hãi”.

Dự án nghìn tỷ và những dấu hỏi về chất lượng

Theo tìm hiểu, hệ thống trụ điện này thuộc Dự án Nhà máy thủy điện Đức Thành do Công ty cổ phần Thủy điện Trường Sơn Bình Phước làm chủ đầu tư. Dự án có tổng công suất 40MW, vốn đầu tư hơn 1.991 tỷ đồng trên diện tích gần 78.000m2.

Dù được phê duyệt từ năm 2016 với kỳ vọng vận hành vào tháng 9/2022, nhưng sau nhiều lần trễ hẹn và điều chỉnh tiến độ (gia hạn đến tháng 12/2024), dự án vẫn ngổn ngang.

hang chuc tru dien 110kv chua dung da lung lay , nguoi dan Dong nai nom nop lo so hinh anh 3
Hàng trụ điện chưa đấu nối tại xã Bù Đăng, TP.Đồng Nai

Đáng nói, gần 60 trụ điện 110kV đã hoàn thành phần khung từ nhiều năm trước nhưng chưa được kéo dây, phơi mình dưới nắng mưa và đang có dấu hiệu xuống cấp đáng báo động.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Xuân Hiển, Phó chủ tịch UBND xã Bù Đăng cho biết đã ghi nhận thực tế và yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra, gia cố khẩn cấp. "Một số trụ điện chưa hoàn thành công tác đấu nối điện nên khi gặp giông lốc lớn rất dễ bị gãy đổ. Địa phương đã đề nghị chủ đầu tư sớm có biện pháp thi công hoặc có giải pháp phòng chống để đảm bảo an toàn",  ông Hiến nói.

hang chuc tru dien 110kv chua dung da lung lay , nguoi dan Dong nai nom nop lo so hinh anh 4
Trụ điện chưa kéo dây ở trong rẫy người dân 

Hiện tại, chính quyền xã đã cử lực lượng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, khoanh vùng khu vực rủi ro để bảo vệ người dân.

Qua làm việc, đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Trường Sơn Bình Phước thừa nhận thiếu sót và cam kết sẽ di dời hoàn toàn trụ điện bị đổ, đồng thời kiểm tra, lắp đặt bổ sung toàn bộ hệ thống bu-lông chân trụ bị thiếu.

Mùa mưa bão đang đến gần, sự an toàn của hàng trăm con người không thể chỉ dựa vào những lời cam kết trên giấy. Người dân nơi đây đang cần những hành động quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý triệt để các sai phạm trong thi công (nếu có), tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc về người và tài sản.

 

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Tag: trụ điện gãy đổ sau mưa dông ở đồng nai dự án thủy điện đức thành gây lo ngại an toàn người dân lo sợ trụ điện chưa vận hành đã hỏng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngôi trường 3 tầng ở TP.HCM bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm
Ngôi trường 3 tầng ở TP.HCM bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

VOV.VN - Trong khi nhiều trường học đang thiếu phòng học thì cơ sở cũ của trường THPT Thái Hòa, phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) lại bỏ hoang. Người dân địa phương bày tỏ sự tiếc nuối, mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án tái sử dụng để tránh lãng phí nguồn lực công.

Ngôi trường 3 tầng ở TP.HCM bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

Ngôi trường 3 tầng ở TP.HCM bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

VOV.VN - Trong khi nhiều trường học đang thiếu phòng học thì cơ sở cũ của trường THPT Thái Hòa, phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) lại bỏ hoang. Người dân địa phương bày tỏ sự tiếc nuối, mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án tái sử dụng để tránh lãng phí nguồn lực công.

Kênh 20 tỷ bỏ hoang, Đắk Lắk xin thêm 50 tỷ để khắc phục
Kênh 20 tỷ bỏ hoang, Đắk Lắk xin thêm 50 tỷ để khắc phục

VOV.VN - Kênh thủy lợi Đ3 dài hơn 1,4 km đi qua buôn Kla, Krái A và thôn 9B (xã Ea K’ly, tỉnh Đắk Lắk) được xây dựng từ năm 2013 với tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần sửa chữa, công trình vẫn không thể vận hành và bị bỏ hoang hơn 10 năm qua, nay địa phương xin 50 tỷ khắc phục.

Kênh 20 tỷ bỏ hoang, Đắk Lắk xin thêm 50 tỷ để khắc phục

Kênh 20 tỷ bỏ hoang, Đắk Lắk xin thêm 50 tỷ để khắc phục

VOV.VN - Kênh thủy lợi Đ3 dài hơn 1,4 km đi qua buôn Kla, Krái A và thôn 9B (xã Ea K’ly, tỉnh Đắk Lắk) được xây dựng từ năm 2013 với tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần sửa chữa, công trình vẫn không thể vận hành và bị bỏ hoang hơn 10 năm qua, nay địa phương xin 50 tỷ khắc phục.

Dự án bệnh viện trăm tỷ ở Đà Nẵng hết cảnh bỏ hoang
Dự án bệnh viện trăm tỷ ở Đà Nẵng hết cảnh bỏ hoang

VOV.VN - Sau nhiều năm hoàn thành xây lắp nhưng chưa đưa vào sử dụng, hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã chính thức bàn giao, đưa công trình hơn 178 tỷ đồng vào vận hành.

Dự án bệnh viện trăm tỷ ở Đà Nẵng hết cảnh bỏ hoang

Dự án bệnh viện trăm tỷ ở Đà Nẵng hết cảnh bỏ hoang

VOV.VN - Sau nhiều năm hoàn thành xây lắp nhưng chưa đưa vào sử dụng, hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã chính thức bàn giao, đưa công trình hơn 178 tỷ đồng vào vận hành.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục