Hàng chục trụ điện 110kV chưa dùng đã "lung lay", người dân Đồng Nai nơm nớp lo sợ

"Tử thần" treo lơ lửng giữa vườn rẫy

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân sinh sống tại xã Phước Sơn, xã Bù Đăng, TP. Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) luôn sống trong tâm trạng bất an. Nỗi lo ấy đã thành hiện thực vào cuối tháng 4 vừa qua, khi một trụ điện 110kV cao hơn 15 mét tại thôn Đoàn Kết, xã Bù Đăng bất ngờ gãy đổ sau một trận mưa lớn kèm dông lốc. Rất may thời điểm đó không có người qua lại nên không xảy ra thương vong.

Một trụ điện bị ngã đổ

Cách vị trí trụ đổ không xa, một trụ điện khác cũng đang trong tình trạng nguy hiểm khi chân trụ đã bật khỏi móng bê tông, thân trụ nghiêng lệch về phía rẫy điều của người dân, chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào.

Chứng kiến cảnh tượng trụ điện gãy đổ ngay trên đất canh tác, bà Điểu Thị Ven và ông Điểu Lâm không giấu nổi sự bàng hoàng. "Trụ ngã xuống rồi mới thấy ốc vít không được siết chặt. Còn một trụ khác trên vườn nhà kia, cứ ban đêm gió lớn là nó kêu rung bần bật, có vẻ không chắc chắn chút nào. Nó cứ lắc lư theo gió". "Thực sự rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ và người dân đi ngang qua vì không biết nó sẽ đổ ập xuống lúc nào".

Người dân lo sợ nên mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra để đảm bảo an toàn

Ghi nhận thực tế tại hiện trường, nhiều trụ điện có dấu hiệu thi công cẩu thả, không đảm bảo kỹ thuật. Tại các vị trí chân trụ và mối liên kết quan trọng, tình trạng thiếu bu-lông, ốc cố định diễn ra phổ biến. Thậm chí, có những vị trí ốc vít được lắp đặt sơ sài, đầu ốc bị đập dập, hoàn toàn không có tác dụng chịu lực.

Trước thực trạng đáng báo động này, bà Lê Thị Tiên bức xúc kiến nghị: "Tôi đề nghị cơ quan chức năng làm sao xử lý dứt điểm chứ để thế này dân chúng tôi hoang mang lắm. Bây giờ cứ hễ trời mưa dông là chúng tôi phải tháo chạy chứ không dám ở lại rẫy vì quá sợ hãi”.

Dự án nghìn tỷ và những dấu hỏi về chất lượng

Theo tìm hiểu, hệ thống trụ điện này thuộc Dự án Nhà máy thủy điện Đức Thành do Công ty cổ phần Thủy điện Trường Sơn Bình Phước làm chủ đầu tư. Dự án có tổng công suất 40MW, vốn đầu tư hơn 1.991 tỷ đồng trên diện tích gần 78.000m2.

Dù được phê duyệt từ năm 2016 với kỳ vọng vận hành vào tháng 9/2022, nhưng sau nhiều lần trễ hẹn và điều chỉnh tiến độ (gia hạn đến tháng 12/2024), dự án vẫn ngổn ngang.

Hàng trụ điện chưa đấu nối tại xã Bù Đăng, TP.Đồng Nai

Đáng nói, gần 60 trụ điện 110kV đã hoàn thành phần khung từ nhiều năm trước nhưng chưa được kéo dây, phơi mình dưới nắng mưa và đang có dấu hiệu xuống cấp đáng báo động.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Xuân Hiển, Phó chủ tịch UBND xã Bù Đăng cho biết đã ghi nhận thực tế và yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra, gia cố khẩn cấp. "Một số trụ điện chưa hoàn thành công tác đấu nối điện nên khi gặp giông lốc lớn rất dễ bị gãy đổ. Địa phương đã đề nghị chủ đầu tư sớm có biện pháp thi công hoặc có giải pháp phòng chống để đảm bảo an toàn", ông Hiến nói.

Trụ điện chưa kéo dây ở trong rẫy người dân

Hiện tại, chính quyền xã đã cử lực lượng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, khoanh vùng khu vực rủi ro để bảo vệ người dân.

Qua làm việc, đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Trường Sơn Bình Phước thừa nhận thiếu sót và cam kết sẽ di dời hoàn toàn trụ điện bị đổ, đồng thời kiểm tra, lắp đặt bổ sung toàn bộ hệ thống bu-lông chân trụ bị thiếu.

Mùa mưa bão đang đến gần, sự an toàn của hàng trăm con người không thể chỉ dựa vào những lời cam kết trên giấy. Người dân nơi đây đang cần những hành động quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý triệt để các sai phạm trong thi công (nếu có), tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc về người và tài sản.