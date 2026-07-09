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Hàng tấn cá song chết bất thường trên sông Phù Long, Hải Phòng

Thứ Năm, 16:07, 09/07/2026
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VOV.VN - Hàng nghìn con cá nuôi của các hộ dân trên sông Phù Long, đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) chết hàng loạt sau khi nước sông khu vực này bất ngờ chuyển màu đen, bốc mùi hôi. Vụ việc gây thiệt hại lớn cho người nuôi cá và khiến người dân lo ngại về những dấu hiệu bất thường của môi trường nước khu vực này.

Gia đình bà Bùi Thị Thùy (ở thôn Phù Long, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) hiện có một nhà bè đang neo đậu tại sông Phù Long, giáp bến cá chợ Phù Long. Hàng ngày, gia đình bà thu mua cá, hải sản của các thuyền khai thác ngoài biển, kết hợp nuôi dưỡng cá giống nhỏ mua từ thuyền của ngư dân để xuất bán ra thị trường.

Khoảng giữa tháng 6 vừa qua, cá song trong các lồng bè của gia đình bà Thùy có hiện tượng chết hàng loạt, nổi trắng cả bè nuôi, trong đó có hàng trăm con cá đã đến kỳ xuất bán. Bà Thùy cho biết, gia đình bà làm lồng bè đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ có hiện tượng cá chết nhiều như thế này.

“Cá chết trắng, 4 lồng cá đều chết hết. Ước tính mất hơn nghìn con, trong đó có khoảng 250 con cá to từ 2-5 kg, còn lại là cá bé. Tiền mất khoảng 500-700 triệu đồng. Chúng tôi thu mua những con cá bé, nuôi mấy năm mới được to thế này, giờ mất như vậy thì nhiều quá. Người dân lao động mất một số tiền lớn như vậy, biết bao giờ làm mới ra. Dân đảo khó khăn lắm”, bà Thùy nói.

hang tan ca song chet bat thuong tren song phu long, hai phong hinh anh 1
Cá song chết hàng loạt tại lồng bè của gia đình nhà Bùi Thị Thùy (ở thôn Phù Long, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng)

Không chỉ gia đình bà Thùy, một số hộ nuôi cá khác tại khu vực sông Phù Long này cũng ghi nhận tình trạng cá chết tương tự. Điều đáng nói là trước khi có hiện tượng cá chết 2 ngày, nước sông Phù Long, đoạn chảy ra qua khu vực cầu Phù Long, gồm cả bè nuôi cá của gia đình bà Thùy và một số hộ dân khác bỗng đổi màu đen và có mùi bất thường.

Ông Nguyễn Văn Hưng, một hộ nuôi cá lồng trên sông Phù Long cho biết, gia đình ông có 3 lồng nuôi cá và cá cũng bị chết, dù mức độ thiệt hại ít hơn. Theo ông Hưng, mỗi khi xuất hiện dòng nước đen chảy qua, người dân đều có thể nhận thấy bằng mắt thường và rất lo ngại ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản cũng như hệ sinh thái trên sông.

“Nước sông đen kịt, giờ chẳng còn cá tôm gì nữa. Mỗi khi nước xuống, chỉ cần nhìn màu nước là người dân biết ngay. Những ngày ấy, cá dưới sông chết nổi trắng, từ cá lớn đến cá bé, có người vớt được cả vài cân. Nước đen như thế thì làm sao người dân có thể yên tâm”, bà Thùy nói.

hang tan ca song chet bat thuong tren song phu long, hai phong hinh anh 2
Sông Phù Long, khu vực xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt vào tháng 6/2026 vừa qua

Không chỉ gây thiệt hại cho các hộ nuôi trồng thủy sản, tình trạng nước sông Phù Long đổi màu, đen kịt còn khiến nhiều người dân sinh sống lâu năm trong khu vực lo ngại về môi trường sống. Bà Nguyễn Thị Thành, người dân thôn Phù Long cho biết, hiện tượng nước sông đen, đục, bốc mùi hôi đã xuất hiện nhiều lần trong những năm gần đây. Gia đình bà Thành và nhiều người dân không dám sử dụng nước sông để sinh hoạt, trẻ nhỏ cũng không được xuống sông tắm như trước vì lo ngại ô nhiễm.

“Nước bẩn lắm, chúng tôi không dám dùng để sinh hoạt hay rửa bất cứ thứ gì. Môi trường nước ô nhiễm nghiêm trọng. Có hôm hai cháu nhỏ đòi tắm nhưng cũng không dám cho xuống nước. Nước lúc thì đen kịt, lúc lại xanh rêu, đục ngầu”, bà Thành cho hay.

Khu vực lồng bè của các hộ dân nằm gần một doanh nghiệp trên địa bàn. Theo phản ánh của người dân, khoảng 2 ngày trước khi xảy ra hiện tượng cá chết, tại cửa xả của nhà máy này xuất hiện dòng nước màu đen, bốc mùi hôi nồng nặc chảy ra sông. Điều này khiến nhiều hộ dân nghi ngờ hiện tượng cá chết có thể liên quan đến chất lượng nguồn nước sông Phù Long sau khi xuất hiện dòng nước màu đen chảy ra từ khu vực này.

Trước phản ánh của người dân, Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, đặc khu Cát Hải (TP. Hải Phòng) đã xuống hiện trường, làm việc với các hộ dân và các đơn vị liên quan để thu thập thông tin hồ sơ phục vụ xác minh; đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, đánh giá các yếu tố liên quan, hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sinh kế của người dân.

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Nghệ An kiểm tra, lấy mẫu xác định nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Lam

VOV.VN - Sau khi tình trạng cá nuôi và cá tự nhiên tiếp tục chết bất thường trên sông Lam, đoạn qua xã Tam Thái và Tam Quang (Nghệ An), gây thiệt hại lớn cho người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã thành lập đoàn công tác kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc, lấy mẫu nước và mẫu cá để xác định nguyên nhân.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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