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Nghệ An kiểm tra, lấy mẫu xác định nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Lam

Thứ Hai, 20:50, 06/07/2026
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VOV.VN - Sau khi tình trạng cá nuôi và cá tự nhiên tiếp tục chết bất thường trên sông Lam, đoạn qua xã Tam Thái và Tam Quang (Nghệ An), gây thiệt hại lớn cho người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã thành lập đoàn công tác kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc, lấy mẫu nước và mẫu cá để xác định nguyên nhân.

Ngày 6/7, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, đoàn công tác gồm Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kiểm tra thực tế hiện trường, xác minh tình trạng cá nuôi lồng chết bất thường trên sông Lam, đoạn qua xã Tam Thái.

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Lấy mẫu cá chết để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Ảnh: Dương Khánh

Đoàn công tác do ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, làm trưởng đoàn.

Theo báo cáo của UBND xã Tam Thái, từ ngày 20/5 - 30/6/2026, cao điểm vào các ngày 28, 29, 30/6 và 1/7, tại khu vực sông Lam chảy qua địa bàn xã ghi nhận hiện tượng cá nuôi chết bất thường tại 35 lồng của 17 hộ dân, với tổng sản lượng thiệt hại hơn 1,1 tấn. Cá chết chủ yếu có trọng lượng từ 1,8 - 3kg/con, trước khi chết xuất hiện các biểu hiện như bơi lờ đờ, bỏ ăn, nổi đầu và có dấu hiệu thiếu ô xy.

Tại hiện trường, đoàn công tác đã khảo sát khu vực xảy ra hiện tượng cá chết, ghi nhận thực trạng, thu thập thông tin từ chính quyền địa phương và các hộ nuôi; đồng thời lấy mẫu nước và mẫu cá phục vụ công tác phân tích, xác định nguyên nhân.

Sau khi có kết quả kiểm tra ban đầu, các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục phân tích mẫu, tổng hợp số liệu để xác định chính xác nguyên nhân cá chết. Đồng thời, ngành chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến môi trường nước, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn khi phát hiện dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp.

Trước đó, tình trạng cá nuôi lồng trên sông Lam, đoạn qua các xã Tam Thái và Tam Quang, chết bất thường khiến hàng chục hộ dân thiệt hại. Theo ghi nhận, cá có biểu hiện bơi lờ đờ rồi chết hàng loạt; không chỉ cá nuôi mà nhiều loài cá tự nhiên như cá mè, cá ngạnh, cá rầm, cá bọp... cũng chết và trôi nổi trên sông.

Tại xã Tam Quang, hiện tượng cá chết xuất hiện từ đầu tháng 6/2026, với sản lượng cá nuôi thiệt hại ước tính gần 2 tấn. Chính quyền địa phương nhận định môi trường nước có nhiều dấu hiệu bất thường, trong khi người dân mong sớm xác định nguyên nhân để có giải pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại tiếp tục xảy ra.

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Cá nuôi, cá tự nhiên chết hàng loạt trên sông Lam ở Nghệ An

VOV.VN - Những ngày gần đây, tình trạng cá nuôi lồng và cá tự nhiên chết hàng loạt tiếp tục xảy ra trên sông Lam, đoạn qua các xã Tam Thái và Tam Quang (Nghệ An), gây thiệt hại lớn cho người dân. Chính quyền địa phương đã đề nghị cơ quan chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Bá Thăng/VOV.VN
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