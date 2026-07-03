Cá nuôi, cá tự nhiên chết hàng loạt trên sông Lam ở Nghệ An

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Thái, địa phương đã có văn bản báo cáo gửi cơ quan chức năng về hiện tượng cá chết bất thường trên sông Lam, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ lấy mẫu, phân tích nguyên nhân và hướng dẫn các biện pháp xử lý.

Những con cá tự nhiên nặng khoảng 8 kg chết trôi nổi trên sông Lam. (Ảnh: Minh Châu).

Theo báo cáo của UBND xã Tam Thái, từ ngày 30/6 đến nay, 35 lồng nuôi cá của người dân trên sông Lam xuất hiện tình trạng cá chết bất thường, với tổng khối lượng gần 1 tấn.

Qua kiểm tra thực tế, trong thời gian xảy ra hiện tượng cá chết, nước sông Lam tại khu vực này có màu nâu sẫm, xuất hiện nhiều cặn lơ lửng. Số lượng cá chết có xu hướng tăng, buộc nhiều hộ dân phải liên tục thu gom cá chết nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường.

Anh Vọng Văn Mân (40 tuổi, bản Tân Hợp, xã Tam Thái) cho biết đàn cá được nuôi gần 10 tháng, mỗi con nặng trên 2kg và chuẩn bị xuất bán thì bất ngờ gặp sự cố.

"Từ tối 30/6, cá có biểu hiện lờ đờ, bỏ ăn, nổi đầu như thiếu ôxy. Chỉ sau một đêm, đến sáng 1/7 đã chết gần hết, thiệt hại hơn 2,4 tạ cá. Hiện trong lồng chỉ còn khoảng 10 con nhưng cũng chưa biết có sống được hay không", anh Mân nói.

Không chỉ tại xã Tam Thái, tình trạng cá chết cũng diễn ra tại xã Tam Quang. Theo lãnh đạo xã Tam Quang, hiện tượng này xuất hiện từ đầu tháng 6 và gia tăng trong những ngày gần đây. Đáng chú ý, không chỉ cá nuôi mà nhiều loài cá tự nhiên trên sông Lam cũng chết bất thường.

Thống kê của địa phương, khoảng 20 ngày qua có ít nhất 35 hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại gần 2 tấn cá, chủ yếu là cá trắm và cá ghé. Chính quyền đã cử cán bộ hướng dẫn người dân theo dõi chất lượng nước, thu gom, xử lý cá chết theo quy định và tạm thời hạn chế thả giống mới, đồng thời cũng đã có văn bản báo cáo cơ quan chức năng, đề nghị hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân cá chết.

Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Lam ở 2 xã Tam Thái và Tam Quang bị thiệt hại nặng do cá chết. (ảnh:Minh Châu).

Đây là lần thứ hai trong khoảng hai tháng xảy ra hiện tượng thủy sản chết hàng loạt trên thượng nguồn sông Lam.

Đối với đợt cá chết xảy ra đầu tháng 5/2026 tại xã Anh Sơn, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An sau đó đã tiến hành kiểm tra và nhận định cá lồng trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn chết hàng loạt là sự cố do biến động môi trường, không phải dịch bệnh thông thường.