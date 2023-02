Hàng trăm chủ quán karaoke Hà Nội kêu cứu: Cảnh sát PCCC nói sẽ tháo gỡ

Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường tại Hà Nội bị đình chỉ hoạt động

VOV.VN - Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch số 513 của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đến nay Hà Nội đã hoàn thành trước thời hạn 100% chỉ tiêu kiểm tra, rà soát.