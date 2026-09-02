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Hàng trăm khối đất đá bất ngờ từ núi cao đổ xuống giữa trời nắng ở Nghệ An

Thứ Tư, 13:48, 02/09/2026
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VOV.VN - Hàng trăm khối đất đá từ núi cao bất ngờ sạt lở xuống, khiến con đường chính vào 4 bản của xã miền núi Mường Lống Nghệ An bị đứt đoạn.

Trưa 2/9, ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Mường Lống, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 9h ngày 1/9, tại khu vực bản Trung Tâm xảy ra sạt lở đất đá từ núi cao xuống tuyến đường giao thông. Rất may, tại thời điểm xảy ra sạt lở không có người và phương tiện qua lại.

Video sạt lở tại xã Mường Lóng, Nghệ An

Đây là tuyến đường chính từ Cổng trời Mường Lống (bản Trung Tâm) đi các bản Sa Lầy, Tham Hang, Tham Hốc và Xám Xúm, phục vụ việc đi lại của khoảng 500 hộ dân, với khoảng 2.500 nhân khẩu.

Theo lãnh đạo UBND xã Mường Lống, tại vị trí này, cuối tháng 7/2026 cũng từng xảy ra sạt lở đất đá.

Sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã triển khai thi công khắc phục tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Trong thời gian chờ công trình hoàn thành, chính quyền địa phương mở một  đã mở một tuyến đường công vụ qua khu vực hiện trường, men theo suối, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển.

hang tram khoi dat da bat ngo tu nui cao do xuong giua troi nang o nghe an hinh anh 1
Hiện trường sạt lở núi tại xã Mường Lống, Nghệ An.

Tuy nhiên, ngày 1/9, khu vực này tiếp tục xảy ra sạt lở. Lượng đất đá từ trên cao đổ xuống lớn khiến đoạn đường chính đi 4 bản Sa Lầy, Tham Hang, Tham Hốc và Xám Xúm bị đứt đoạn, không thể lưu thông.

Hiện xã Mường Lống đang cấm người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không tự ý đi vào những vị trí có nguy cơ sạt trượt, nhất là khi trời mưa hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường trên sườn núi. Khi di chuyển phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

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Miền Tây Nghệ An “tứ bề” sạt lở

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, nước từ thượng nguồn đổ về lớn gây sạt lở tại nhiều tuyến đường và khu vực ven sông ở miền Tây Nghệ An. Một số bản làng bị chia cắt cục bộ, giáo viên, học sinh tựu trường gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Bá Thăng/VOV.VN
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