Hàng trăm người tìm kiếm cụ bà 89 tuổi ở Đồng Nai

Ngày 3/8, UBND xã Nam Cát Tiên (TP Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cụ bà Chu Thị Đoàn (89 tuổi, ngụ ấp Nam Cát Tiên 1) sau khi cụ rời khỏi nhà và mất liên lạc gần 2 ngày.

Chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm cụ bà mất tích. Ảnh: A.X

Theo gia đình, khoảng 14h35 ngày 1/8, cụ Đoàn rời khỏi nhà. Thời điểm đi, cụ mặc áo hoa màu xanh, cầm theo một chiếc áo màu nâu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng triển khai tìm kiếm trên diện rộng.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện ấp Nam Cát Tiên 1 cho biết, hàng trăm người thuộc các lực lượng đã được huy động tham gia tìm kiếm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng huy động chó nghiệp vụ đến hiện trường nhằm hỗ trợ tìm kiếm cụ bà.

Dựa trên hình ảnh camera, lực lượng chức năng tìm kiếm theo hướng di chuyển của cụ Đoàn, đồng thời chia nhiều mũi rà soát các khu vực đồi, rẫy, ao nước và những địa điểm lân cận.

"Dù chúng tôi đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục khoanh vùng, rà soát kỹ từng khu vực", vị đại diện ấp Nam Cát Tiên 1 cho biết.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến cụ Chu Thị Đoàn thì nhanh chóng thông báo cho Công an xã Nam Cát Tiên hoặc gia đình qua số điện thoại 0985.322.237 (ông Hội) và 0334.401.152 (ông Bảy Đàm).