Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

Thứ Sáu, 17:46, 10/04/2026
VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “vô ý làm chết người” liên quan vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực triền núi Tazon, thôn 2, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), làm 3 người tử vong.

Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ việc, Đại tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

khoi to vu tai nan lao dong tai nui tazon lam 3 nguoi chet hinh anh 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Kết quả điều tra xác định, Trương Tuấn Trường (SN 1999) thường trú tại Anh Sơn, Nghệ An điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-252.65 chở vật tư thi công công trình đến khu vực núi Tazon cho Công ty TNHH Global Construction.

Trường đậu xe tại khu vực triền núi Tazon và cùng công nhân tại công trường bốc hàng xuống vị trí tập kết. Sau khi bốc hàng xong, Trường ngồi trên cabin xe tải, trên thùng xe vẫn còn 3 công nhân thì bất ngờ xe ô tô tải di chuyển về phía trước, lao nhanh xuống dốc và lao xuống sân khuôn viên của Công ty cổ phần Tazon ở chân núi Tazon.

Hậu quả làm 4 người trên xe ô tô tải thương vong, 2 người chết tại hiện trường, 1 người chết trên đường đi cấp cứu, Trương Tuấn Trường bị thương, được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn được lực lượng chức năng xác định là do Trương Tuấn Trường không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi đậu xe ô tô tải trên triền núi Tazon.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: tai nạn lao động núi Tazon lâm đồng khởi tố vụ án
Diễn biến mới nhất vụ vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai làm 1 người tử vong

VOV.VN - Vụ vỡ hồ trên núi Tân Lai lần 2 ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) là đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục làm rõ.

Tìm thấy thi thể thuyền viên sau 4 ngày mất tích

VOV.VN - Sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 3 giờ ngày 9/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên Mai Văn Lai (51 tuổi, ngụ Cà Ná, Khánh Hòa) mất tích từ chiều 5/4 tại khu vực cầu Tân Lý, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ).

Xe chở thợ lặn lao xuống vực ở Bàu Trắng, 4 người tử vong, nhiều người bị thương

VOV.VN - Một xe khách lao xuống vực ở Bàu Trắng thuộc xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) khiến nhiều người thương vong. Hiện cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường.

