Hành trình không nghỉ giữa rừng, đi tìm đồng đội trên đất bạn

Vượt quãng đường hơn 600km, ngay khi đặt chân đến các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, Đội K71, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh khẩn trương phối hợp với đội hợp tác của bạn nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng “tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia”.

Rà từng mét đất, tìm từng dấu tích

Oddar Meanchay là một trong những địa phương có địa hình đồi núi phức tạp nên công tác thu thập thông tin về liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Bằng quyết tâm chính trị cao, cùng với sự hỗ trợ tích cực, nhiệt tình của lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân tỉnh Oddar Meanchay, việc khảo sát, tìm thông tin về các liệt sĩ vẫn tiếp diễn.

"Đau đáu và ray rứt đối với những hài cốt còn nằm rải rác trên đất Campuchia mà chúng tôi là những người hàng ngày đang đi tìm. Với cán bộ, chiến sĩ đội K71, dù 1 thông tin mong manh nhất hay những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, vẫn quyết tâm để tìm và đưa các chú các anh về với quê hương, về với đất mẹ", Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Đội trưởng Đội K71, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh chia sẻ.

Từng nhát cuốc thận trọng ở những nơi từng là chiến trường ác liệt năm xưa

Đến Banteay MeanChey - là một trong những địa bàn có nhiều căn cứ đóng quân của bộ đội tình nguyện Việt Nam. Nhiều phần mộ của các liệt sĩ hy sinh tại đây đã được đồng đội và các đội K quy tập. Vì vậy, công tác xác định sơ đồ mộ chí, bản đồ chi tiết các vị trí đã quy tập và chưa quy tập phải thật khoa học, tỉ mỉ.

"Chúng tôi đã cố gắng cất bốc một cách cẩn trọng, tỉ mỉ để không ảnh hưởng tới hài cốt. Sau khi hài cốt cất lên khỏi mặt đất thì chúng tôi kiểm tra, rà soát lại nguồn thông tin còn sót lại ở dưới mặt đất và rất là may mắn, chúng tôi đã tìm thấy mẩu thông tin vô cùng quý giá được đựng trong một túi nhựa. Lúc đó cảm xúc của tôi và đồng đội vỡ òa hạnh phúc. Chúng tôi đã gìn giữ và trân trọng thông tin này để qua đó xác định được thân nhân gia đình liệt sĩ, có thể an ủi được vong linh liệt sĩ trên đất bạn", Đại úy Nguyễn Lê Công Minh, Phân đội trưởng Đội K71, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cho biết.

Chưa tìm hết, chưa ngơi nghỉ

Trên những cánh rừng, vùng biên giới hay các khu vực từng là chiến trường ác liệt năm xưa, cán bộ, chiến sĩ các đội quy tập ngày đêm bền bỉ tìm kiếm đồng đội. Công việc đòi hỏi sự kiên trì, cẩn trọng, bởi phần lớn thông tin đều đã cũ, nhiều khu vực thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Để có được nguồn thông tin phục vụ tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ đội K71 thường xuyên đến từng địa phương gặp gỡ nhân chứng, cựu chiến binh, người dân địa phương để xác minh từng chi tiết nhỏ, đối chiếu, phân tích nhiều nguồn thông tin để xác định vị trí tìm kiếm.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K71 kiên trì rà soát từng mét đất tại khu vực rừng sâu ở Campuchia

"Mỗi lần tìm thấy hài cốt liệt sĩ hay các di vật như dép cao su, tăng võng, bình tông… anh em trong đơn vị đều rất xúc động. Chúng tôi luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đưa các chú, các bác sớm trở về với quê hương" - Hạ sỹ Nguyễn Thành Long, Chiến sĩ Đội K71, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh bày tỏ.

Tỉnh Siêm Riệp là một trong những địa bàn hơn 26 năm đội K71 có mặt để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Nơi đây đang còn những thông tin mộ chí người dân cung cấp vẫn chưa được quy tập. Bằng sự kiên trì, các chiến sĩ Đội K71 miệt mài tìm kiếm để sớm đưa các chú, các anh về với đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ ở quê nhà.

Niềm xúc động khi tìm thấy dấu tích của đồng đội

Trung tá Nguyễn Hoài Thanh, Chính trị viên Đội K71, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh chia sẻ: "Dù gian khổ nhưng trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn rực cháy ngọn lửa tri ân. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa tình sâu nặng của thế hệ hôm nay với những người đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc"

"Đã có hàng ngàn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ được tìm thấy ở đây, nhưng cho đến giờ những thông tin mộ chí người dân cung cấp vẫn chưa tìm thấy được. Hy vọng 1 ngày không xa, các anh, các chú còn nằm lại đâu đó trên mảnh đất này sẽ sớm đoàn tụ với đồng đội, với quê hương", Trung tá Thanh nói thêm.

Mỗi di vật tìm thấy là một mảnh ký ức, nối lại hành trình trở về của các liệt sĩ

Đội K71, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh với hơn 26 năm, 25 giai đoạn của hành trình tìm kiếm thiêng liêng đã tìm thấy 3.889 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 6 ngôi mộ tập thể, với khoảng 280 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia được hồi hương về đất mẹ. Con số này chưa dừng lại, đồng nghĩa với việc những bước chân của cán bộ, chiến sĩ các Đội K sẽ tiếp tục lên đường với hành trình thiêng liêng “đi tìm đồng đội”.