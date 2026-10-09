Hầu hết học sinh tiểu học tại Nghệ An trở lại trường sau hơn một tháng

Sáng 9/10, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An cho biết, 161/166 học sinh tiểu học thôn Tiến Sơn đã trở lại trường học tập. Hiện còn 5 em chưa đến lớp do lý do sức khỏe.

Học sinh trường tiểu học xã Quỳnh Tam, Nghệ An trở lại trường sau hơn 1 tháng

Theo ông Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, đây là kết quả rất đáng mừng sau hơn một tháng nhiều học sinh thôn Tiến Sơn nghỉ học do phụ huynh không đồng thuận với phương án sáp nhập điểm trường lẻ về trường chính và phân hiệu.

Kết quả này có được nhờ sự vào cuộc tích cực, kiên trì của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

“Những ngày qua, tất cả cán bộ, giáo viên đều đến từng nhà vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, tích cực tuyên truyền, giải thích để phụ huynh hiểu và đồng thuận cho con em đi học trở lại. Hôm nay, các em đã đến trường, chúng tôi rất vui mừng”, ông Triều chia sẻ.

Đến nay, cơ bản phụ huynh thôn Tiến Sơn đã thống nhất cho con em đến trường học tập theo phương án bố trí của địa phương.

Khuôn viên Trường Tiểu học Quỳnh Tam, Nghệ An.

Trước đó, sau khi địa phương triển khai phương án dừng hoạt động điểm trường lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về trường chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam, nhiều phụ huynh không đồng thuận, không cho con đến trường từ đầu năm học 2026-2027.

Mặc dù chính quyền địa phương và ngành giáo dục đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ xe đưa đón và ăn bán trú, số học sinh trở lại lớp trong thời gian đầu vẫn tăng chậm.

Đến sáng 8/10, có 56/166 học sinh thôn Tiến Sơn đến trường, còn 110 em chưa đi học. Đến sáng nay (9/10), số học sinh trở lại trường tăng mạnh, với 161 em.

Sau những nỗ lực vận động, đối thoại của chính quyền địa phương và nhà trường đã đạt kết quả tích cực, góp phần tháo gỡ vướng mắc kéo dài hơn một tháng qua, bảo đảm quyền được học tập của học sinh và từng bước ổn định hoạt động dạy, học tại địa phương.

HIện Trường Tiểu học Quỳnh Tam tiếp tục theo dõi tình hình chuyên cần, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ, bổ sung kiến thức cho những học sinh đã nghỉ học kéo dài, giúp các em sớm bắt nhịp và theo kịp chương trình.