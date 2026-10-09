English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hầu hết học sinh tiểu học tại Nghệ An trở lại trường sau hơn một tháng

Thứ Sáu, 09:08, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn một tháng nhiều học sinh nghỉ học do phụ huynh chưa đồng thuận với phương án sáp nhập điểm trường, sáng 9/10, đã có 161/166 học sinh tiểu học thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An trở lại trường. Chỉ còn 5 em chưa thể đến lớp do bị ốm.

Sáng 9/10, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An cho biết, 161/166 học sinh tiểu học thôn Tiến Sơn đã trở lại trường học tập. Hiện còn 5 em chưa đến lớp do lý do sức khỏe.

hau het hoc sinh tieu hoc tai nghe an tro lai truong sau hon mot thang hinh anh 1
Học sinh trường tiểu học xã Quỳnh Tam, Nghệ An trở lại trường sau hơn 1 tháng

Theo ông Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, đây là kết quả rất đáng mừng sau hơn một tháng nhiều học sinh thôn Tiến Sơn nghỉ học do phụ huynh không đồng thuận với phương án sáp nhập điểm trường lẻ về trường chính và phân hiệu.

Kết quả này có được nhờ sự vào cuộc tích cực, kiên trì của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

“Những ngày qua, tất cả cán bộ, giáo viên đều đến từng nhà vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, tích cực tuyên truyền, giải thích để phụ huynh hiểu và đồng thuận cho con em đi học trở lại. Hôm nay, các em đã đến trường, chúng tôi rất vui mừng”, ông Triều chia sẻ.

Đến nay, cơ bản phụ huynh thôn Tiến Sơn đã thống nhất cho con em đến trường học tập theo phương án bố trí của địa phương.

hau het hoc sinh tieu hoc tai nghe an tro lai truong sau hon mot thang hinh anh 2
Khuôn viên Trường Tiểu học Quỳnh Tam, Nghệ An.

Trước đó, sau khi địa phương triển khai phương án dừng hoạt động điểm trường lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về trường chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam, nhiều phụ huynh không đồng thuận, không cho con đến trường từ đầu năm học 2026-2027.

Mặc dù chính quyền địa phương và ngành giáo dục đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ xe đưa đón và ăn bán trú, số học sinh trở lại lớp trong thời gian đầu vẫn tăng chậm.

Đến sáng 8/10, có 56/166 học sinh thôn Tiến Sơn đến trường, còn 110 em chưa đi học. Đến sáng nay (9/10), số học sinh trở lại trường tăng mạnh, với 161 em.

Sau những nỗ lực vận động, đối thoại của chính quyền địa phương và nhà trường đã đạt kết quả tích cực, góp phần tháo gỡ vướng mắc kéo dài hơn một tháng qua, bảo đảm quyền được học tập của học sinh và từng bước ổn định hoạt động dạy, học tại địa phương.

HIện Trường Tiểu học Quỳnh Tam tiếp tục theo dõi tình hình chuyên cần, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ, bổ sung kiến thức cho những học sinh đã nghỉ học kéo dài, giúp các em sớm bắt nhịp và theo kịp chương trình.

qt-ok.jpg

Sáng 8/10, thêm 13 học sinh tiểu học ở Nghệ An trở lại trường

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng chưa đến trường, sáng 8/10, thêm 13 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An trở lại trường học. Như vậy, đã có 56 trong tổng số 166 học sinh trở lại học tại điểm trường chính và phân hiệu mới.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

123 học sinh chưa trở lại trường ở Nghệ An: Phụ huynh cam kết cho con đi học
123 học sinh chưa trở lại trường ở Nghệ An: Phụ huynh cam kết cho con đi học

VOV.VN - Đã hơn một tháng kể từ ngày khai giảng năm học mới, đến sáng 7/10, vẫn còn 123 học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Tam, tại thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An chưa trở lại trường. Để bảo về quyền học tập của các em, Công an xã Quỳnh Tam đã mời 12 phụ huynh chưa đồng thuận lên làm việc.

123 học sinh chưa trở lại trường ở Nghệ An: Phụ huynh cam kết cho con đi học

123 học sinh chưa trở lại trường ở Nghệ An: Phụ huynh cam kết cho con đi học

VOV.VN - Đã hơn một tháng kể từ ngày khai giảng năm học mới, đến sáng 7/10, vẫn còn 123 học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Tam, tại thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An chưa trở lại trường. Để bảo về quyền học tập của các em, Công an xã Quỳnh Tam đã mời 12 phụ huynh chưa đồng thuận lên làm việc.

Đón hơn 140 học sinh ở Nghệ An trở lại trường sau hơn một tuần chưa đến lớp
Đón hơn 140 học sinh ở Nghệ An trở lại trường sau hơn một tuần chưa đến lớp

VOV.VN - Chiều 13/9, ông Mai Văn Lam, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, Nghệ An cho biết, địa phương đã sẵn sàng phương tiện đưa đón và công tác bán trú để đón khoảng 140 học sinh thôn Tiến Sơn trở lại trường sau hơn một tuần chưa đến lớp.

Đón hơn 140 học sinh ở Nghệ An trở lại trường sau hơn một tuần chưa đến lớp

Đón hơn 140 học sinh ở Nghệ An trở lại trường sau hơn một tuần chưa đến lớp

VOV.VN - Chiều 13/9, ông Mai Văn Lam, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, Nghệ An cho biết, địa phương đã sẵn sàng phương tiện đưa đón và công tác bán trú để đón khoảng 140 học sinh thôn Tiến Sơn trở lại trường sau hơn một tuần chưa đến lớp.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An: Sắp xếp hệ thống trường học không sáp nhập cơ học
Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An: Sắp xếp hệ thống trường học không sáp nhập cơ học

VOV.VN - Nghệ An là địa phương được Bộ GD&ĐT lựa chọn thí điểm sắp xếp lại hệ thống trường học. Theo TS.NGƯT Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập của học sinh, không sáp nhập cơ học hay chạy theo chỉ tiêu giảm đầu mối.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An: Sắp xếp hệ thống trường học không sáp nhập cơ học

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An: Sắp xếp hệ thống trường học không sáp nhập cơ học

VOV.VN - Nghệ An là địa phương được Bộ GD&ĐT lựa chọn thí điểm sắp xếp lại hệ thống trường học. Theo TS.NGƯT Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập của học sinh, không sáp nhập cơ học hay chạy theo chỉ tiêu giảm đầu mối.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục