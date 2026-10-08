Sáng 8/10, thêm 13 học sinh tiểu học ở Nghệ An trở lại trường

Trao đổi với phóng viên sáng 8/10, ông Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, cho biết nhà trường vừa đón thêm 13 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn trở lại học, nâng tổng số học sinh đã đến trường lên 56 em.

Học sinh trường tiểu học xã Quỳnh Tam, Nghệ An trở lại trường sau hơn 1 tháng

Các học sinh được xã và nhà trường bố trí xe ô tô đưa đón. Như vậy, hiện còn 110 học sinh chưa trở lại trường.

Theo ông Đậu Viết Triều, nhà trường tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện để các học sinh còn lại trở lại trường trong những ngày tới.

Trước đó, sau lễ khai giảng năm học 2026-2027, 166 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn chưa đến trường do một số phụ huynh không đồng thuận với việc giải thể điểm trường và chuyển học sinh về điểm trường chính, phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Đến ngày 9/9, khoảng 20 học sinh được phụ huynh đưa đến các điểm học mới.

Ngày 11/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng cấp ủy, chính quyền xã Quỳnh Tam tổ chức đối thoại với phụ huynh thôn Tiến Sơn.

Để tạo điều kiện cho học sinh đến trường, chính quyền địa phương và nhà trường bố trí xe ô tô đưa đón miễn phí, có giáo viên đi kèm; tổ chức ăn bán trú, dạy học 2 buổi/ngày. Học sinh thôn Tiến Sơn cũng được hỗ trợ tiền ăn bán trú buổi trưa trong năm học 2026-2027. Nhà trường bố trí giáo viên có kinh nghiệm và tổ chức dạy bù kiến thức cho học sinh từ ngày 5/10.

Chiều 1/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức đối thoại với phụ huynh học sinh thôn Tiến Sơn để lắng nghe, trao đổi các ý kiến liên quan đến việc giải thể điểm lẻ, điều kiện đi lại, an toàn giao thông, bán trú, chất lượng dạy học và chính sách hỗ trợ học sinh.

Điểm trường Tiến Sơn được xây dựng từ năm 1998. Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp; trong đó, 3 phòng học có nguy cơ sập mái ngói, không bảo đảm an toàn cho việc dạy và học. Điểm trường cũng không có các phòng học chức năng và điều kiện hỗ trợ dạy học đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Điểm trường Tiến Sơn được xây dựng từ năm 1998 đã xuống cấp trầm trọng.

Trong khi đó, điểm trường chính và phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, có điều kiện phục vụ dạy học và tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Theo UBND xã Quỳnh Tam, điểm lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính khoảng 6,2 km và cách điểm phân hiệu khoảng 7,4 km. Từ thôn Tiến Sơn đến các điểm trường có 5 tuyến đường kết nối; các tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn cơ bản đã được nhựa hóa, bê tông hóa.

Tuyến Tiến Sơn - chợ Đồng Hồ đang được thi công, dự kiến hoàn thành phần bê tông vào ngày 6/10, giúp rút ngắn khoảng 0,8 km quãng đường di chuyển.

Việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn thuộc Trường Tiểu học Quỳnh Tam nằm trong chủ trương sắp xếp lại mạng lưới trường lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngày 6/10, lãnh đạo xã Quỳnh Tam cho biết, Công an xã và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã mời một số phụ huynh có liên quan đến việc cho con nghỉ học kéo dài lên làm việc.