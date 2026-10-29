HĐND TP.HCM xem xét Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm

Báo cáo tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trình bày tờ trình về việc thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Trong đó, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10% mỗi năm đến 2030, quy mô GRDP đạt khoảng 200-225 tỷ USD. Kinh tế số được định hướng chiếm 40% GRDP vào năm 2030 và 60% vào năm 2035.

Quy hoạch định hướng cấu trúc không gian gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Duy Phương)

Thành phố xác định chuyển từ phát triển đô thị lan toả, phụ thuộc phương tiện cá nhân sang đô thị nén, đa cực, đa trung tâm, trong đó chú trọng đường sắt đô thị, giao thông công cộng khối lượng lớn và mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Cùng với đó, định hướng khai thác đồng bộ không gian ngầm với giao thông công cộng. Quy hoạch hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được định hướng phát triển theo hướng bổ trợ, liên thông, kết nối với các trung tâm logistics, khu công nghiệp và mạng lưới giao thông vùng.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Phát biểu tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị, trách nhiệm của Thành phố là phải nhanh chóng chuyển tiềm năng thành động lực, cơ chế thành hành động, nguồn lực thành kết quả; phấn đấu tăng trưởng hai con số đi đôi với phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Đặc biệt chú trọng cơ chế huy động, phân bổ, khai thác nguồn lực, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Nghị quyết ban hành phải sớm đi vào cuộc sống, không để độ trễ thể chế làm lỡ cơ hội phát triển", ông Minh đề nghị.

Kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khoá XI sẽ xem xét 47 tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó có 17 nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị. Các nghị quyết được xem xét tại kỳ họp tập trung vào một số nội dung trọng tâm gồm: Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm nhằm định hình tầm nhìn và không gian phát triển. Cùng với đó là việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị để tạo động lực, tháo gỡ điểm nghẽn và Ngân sách, đầu tư công và các công trình, dự án trọng điểm.