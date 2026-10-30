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Hệ sinh thái bất động sản TOD giúp giải bài toán nhà ở giá phù hợp tại TP.HCM

Thứ Sáu, 18:52, 30/10/2026
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VOV.VN - Theo chuyên gia, hệ sinh thái bất động sản TOD có thể xa nội thành nhưng giá đất phù hợp, điều quan trọng là phải hình thành được kết nối giao thông, đặc biệt là hệ thống metro.

Hệ sinh thái bất động sản TOD có thể giúp giải bài toàn nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Đây là ý kiến của chuyên gia tại Diễn đàn Phát triển Chuỗi giá trị Bất động sản Việt Nam năm 2026, do Tạp chí Bất động sản Việt Nam Reatimes tổ chức chiều 30/10.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc - Trưởng Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở, Công ty CBRE Việt Nam nhận định: Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thì hiện nay tư duy của người mua nhà đã có sự thay đổi rõ rệt. Bên cạnh vị trí, họ ngày càng quan tâm đến khả năng kết nối giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tiện ích và chất lượng môi trường sống. 

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Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Trưởng Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở, Công ty CBRE Việt Nam (Ảnh: Duy Phương)

Về phía chủ đầu tư, ông Kiệt cho rằng cũng có sự chuyển biến trong cách thức phát triển sản phẩm. Trong đó, những dự án có nền tảng pháp lý chưa tốt hoặc chất lượng không bảo đảm sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi sản phẩm đáp ứng được nhu cầu thực và có khả năng vận hành hiệu quả sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững hơn.

Theo Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, sau sáp nhập, TP.HCM đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kết nối vùng, từng bước mở rộng không gian phát triển, cùng định hướng phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm. Khi xuất hiện ngày càng nhiều dự án nhà ở tại các khu vực mới, thì hạ tầng giao thông càng giữ vai trò quan trọng.

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Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn (Ảnh: Duy Phương)

Ông Sơn cho biết, hệ sinh thái bất động sản TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) có thể giúp giải bài toán nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Dự án có thể xa nội thành nhưng giá đất phù hợp, điều quan trọng là phải hình thành được kết nối giao thông, đặc biệt là hệ thống metro, để người dân có thể di chuyển khoảng 15 phút đến nơi làm việc. 

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Quang cảnh diễn đàn (Ảnh: Duy Phương)

Về phía doanh nghiệp, Tiến sĩ Lê Như Thạch – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons cho rằng khi phát triển đô thị TOD sẽ đặt ra yêu cầu cho các chủ đầu tư phải có tư duy tổ chức và liên kết chuỗi giá trị bất động sản phù hợp với những mô hình phát triển đô thị mới. Khi đó, có thể mang lại lợi ích về chi phí khi các nhà cung cấp cho dự án tổ chức cung ứng quy mô lớn, tối ưu về giá.

Khi chuỗi giá trị được tổ chức hiệu quả, không chỉ người mua nhà được hưởng lợi mà các chủ thể tham gia cũng có cơ hội phát triển. Ông nhấn mạnh, sự liên kết có thể tạo ra lợi ích cho toàn bộ hệ thống, thay vì mỗi doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ. 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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