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TP.HCM: Việc giải tỏa quanh ga metro để phát triển TOD sẽ được tính toán phù hợp

Thứ Sáu, 15:09, 30/10/2026
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VOV.VN - Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, sau khi đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển khu vực phù hợp với mô hình TOD rồi mới xác định việc có phải di dời, giải toả nhà ở hiện hữu hay không.

 

Sáng 30/10, tiếp tục Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố.

Xác định di dời, giải toả khu vực TOD

Đối với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển gắn với giao thông công cộng), Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Trương Trung Kiên cho biết: Dự kiến khu vực khoanh vùng khoảng 1.000m tính từ tâm nhà ga metro để phát triển TOD.

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Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM Trương Trung Kiên (Ảnh: Duy Phương)

Theo ông, ở bước lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực TOD thì cơ quan chức năng sẽ xác định về việc có phải di dời, giải toả nhà ở hiện hữu hay không.

"Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển sẽ xác định khu vực nào phát triển mới thì tập trung phát triển các dự án. Nếu điều kiện không thuận lợi và khu vực hiện hữu vẫn có thể cải tạo, chỉnh trang thì sẽ vẫn giữ lại", ông Kiên cho biết.

Giải trình về nội dung khám sức khoẻ toàn dân, ông Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế cho biết tính đến 29/10, Thành phố có 6,8 triệu người được khám (đạt hơn 53% dân số) và hơn 6,1 triệu người được lập hồ sơ sức khoẻ điện tử (đạt 90%).

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Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Thời gian cuối năm 2026, ông cho biết mỗi ngày Thành phố cần khám khoảng 94.000 người cho 5,9 triệu người dân để hoàn thành 100% mục tiêu khám sức khoẻ toàn dân. 

Để đạt mục tiêu này, ông Thượng đề nghị huy động sự tham gia của người sử dụng lao động (khối doanh nghiệp), giao chỉ tiêu thông qua Liên đoàn Lao động TP.HCM và sẵn sàng khám tại nơi làm việc, ngoài giờ làm việc. Ngoài ra, tại xã, phường, khu phố cũng cần tăng cường khám buổi tối, ngày nghỉ.

"Huy động tối đa năng lực của hệ thống khám, chữa bệnh. Hiện có hơn 400 cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập tham gia trương chình, và hơn 4.600 bác sĩ đã được tập huấn khám sức khỏe", ông Thượng cho biết.

Ưu tiên hạ tầng tạo lan toả lớn

Phát biểu cuối phiên thảo luận, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Theo kế hoạch, Thành phố phải xây dựng và ban hành 131 nghị quyết. Trong đó, tháng 10 dự kiến trình 31 nghị quyết nhưng có 15 nghị quyết phải chuyển sang kỳ họp HĐND tiếp theo.

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Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Ông  Nguyễn Văn Được yêu cầu cơ quan chủ trì làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tiến độ hoàn thành và thời hạn cụ thể. Không để tình trạng chậm hồ sơ, chậm phối hợp, chậm xin ý kiến kéo dài tiến độ trình HĐND.

Sau khi HĐND Thành phố thông qua, từng nghị quyết phải được triển khai đến nơi đến chốn, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và nguồn lực thực hiện.

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Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Duy Phương)

Về quy hoạch, Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng sau khi thông qua, thì điều quan trọng là tổ chức thực hiện để quy hoạch trở thành công cụ định hướng phát triển, phân bổ nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng.

UBND Thành phố sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, danh mục dự án và nguồn lực thực hiện, gắn với đầu tư công, huy động vốn tư nhân và các cơ chế hợp tác.

"Ưu tiên những hạ tầng có khả năng tạo lan toả lớn như giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, TOD, logistics, hạ tầng số, năng lượng và hạ tầng sinh thái. Các công trình cần kết nối chặt chẽ với trung tâm đổi mới sáng tạo, khu sản xuất, dịch vụ, cảng biển và đầu mối logistics", ông Được nhấn mạnh.

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Phát triển TOD tại TP.HCM cần huy động nguồn lực và đổi mới tư duy

VOV.VN - Mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) mang đến cơ hội lớn để TP.HCM quy hoạch lại không gian và phát triển bền vững. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, thành phố cần thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội và đổi mới tư duy quản lý nhằm hài hòa lợi ích các bên.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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