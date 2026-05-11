Hiện trường vụ xe khách ở Gia Lai lao xuống vực trong đêm

Clip lực lượng cảnh sát tiếp cận hiện trường trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 55 phút, ngày 10/5, tại km 61+100 Quốc lộ 19, đoạn qua xóm 2, thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai.

Thời điểm này, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 77H-003.62 do ông Nguyễn Thanh Yên (SN 1998, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Pleiku - Quy Nhơn, khi đi đến địa điểm trên thì tông vào đuôi xe ô tô khách mang biển kiểm soát 50H-059.48 do ông Phạm Thiện Tâm (SN 1998, trú tại xã la Lốp, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển cùng chiều phía trước.

Khẩn trương cấp cứu các nạn nhân.

Bị tác động mạnh, xe khách bị mất lái và lao xuống vực sâu khoảng 30m. Trên xe lúc này có 12 người, gồm 11 hành khách cùng tài xế.

Nhận được tin báo, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sau khi gặp nạn, xe khách lao xuống vực sâu khoảng 30m tại đèo An Khê.

Hậu quả, một hành khách nữ tên Phạm Thị N., (SN 1988, trú xã Ee Wer, tỉnh Đắk Lắk) tử vong trên đường đi cấp cứu; 2 hành khách bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Gia Lai; những người còn lại bị thương nhẹ được sơ cứu tại trung tâm y tế xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai.

Ngay trong đêm, các lực lượng của Công an tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tại hiện trường, cả hai phương tiện xe khách và xe tải đều hư hỏng nặng. Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật.