Thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách mất lái trên đèo Tô Na, Gia Lai

Trước đó, cơ quan chức năng xác định một nạn nhân tử vong tại chỗ là bà Võ Thị Hường (SN 1951, trú tổ dân phố 5, xã Phú Túc). Hai nạn nhân bị thương nặng là anh Lê Kim Hùng (SN 1989) và anh Nguyễn Việt Hòa (SN 1980, cùng trú tổ dân phố 4, xã Phú Túc) được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Vụ tai nạn đã khiến 3 hành khách tử vong, 3 người khác bị thương.

Theo báo cáo của UBND xã Phú Túc, trong số 3 nạn nhân tử vong có 1 người là chủ phương tiện, 1 người là cán bộ xã Uar và 1 người thuộc diện bảo trợ xã hội. Ngoài các trường hợp tử vong, vụ tai nạn còn làm 3 người bị thương, hiện đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Như tin đã đưa, vào khoảng 5h40 phút ngày 8/5, xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 77F-000.05 của nhà xe Hùng Phương do tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tổ dân phố 1, xã Phú Túc) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 25 theo hướng từ Phú Yên đi Gia Lai.

Khi đến Km110+550, đoạn qua đèo Tô Na thuộc buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai, xe bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường bên trái rồi bị lật. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm 5 hành khách, 1 tài xế và 1 phụ xe.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định tài xế có giấy phép lái xe hạng D còn thời hạn đến năm 2030, không có nồng độ cồn; hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra ma túy. Phương tiện gặp nạn còn thời hạn kiểm định đến tháng 6/2027.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế điều khiển phương tiện qua đoạn đường cong nhưng không làm chủ tốc độ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử vong, đồng thời hỗ trợ kinh phí đối với các nạn nhân bị thương chuyển tuyến điều trị.