Hiệu trưởng, hiệu phó trường đại học bắt buộc có bằng tiến sĩ

Theo Thông tư số 17 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học phải có trình độ tiến sĩ. Đây là một trong những điều kiện quan trọng nhằm chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo trong hệ thống giáo dục đại học.

Cụ thể, hiệu trưởng trường đại học phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, năng lực quản lý, đồng thời có trình độ tiến sĩ và uy tín trong lĩnh vực chuyên môn của nhà trường. Ứng viên cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc nghiên cứu phù hợp với trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học; đồng thời có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương trở lên. Ngoài ra, hiệu trưởng phải có năng lực lãnh đạo, quản trị, phát triển cơ sở giáo dục đại học và khả năng hợp tác, huy động nguồn lực.

Đối với phó hiệu trưởng, thông tư yêu cầu phải có trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với vị trí công tác. Người đảm nhiệm chức vụ này cần có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phó trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương trở lên, cùng năng lực điều hành và phát triển các lĩnh vực chuyên môn của nhà trường.

Thông tư cũng nêu rõ, đối với các cơ sở đào tạo ngành đặc thù như nghệ thuật, ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, thể dục thể thao – nếu các ngành này chiếm ít nhất 70% quy mô đào tạo toàn trường, tiêu chuẩn trình độ đối với phó hiệu trưởng có thể là thạc sĩ trở lên, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

Quy định mới được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng quản trị đại học, bảo đảm người đứng đầu có nền tảng học thuật và năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.