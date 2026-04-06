中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hiệu trưởng, hiệu phó trường đại học bắt buộc có bằng tiến sĩ

Thứ Hai, 16:44, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông tư mới của Bộ GD&ĐT quy định lãnh đạo các trường đại học phải có trình độ tiến sĩ, kèm yêu cầu về kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý, nhằm chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao chất lượng quản trị.

Theo Thông tư số 17 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học phải có trình độ tiến sĩ. Đây là một trong những điều kiện quan trọng nhằm chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo trong hệ thống giáo dục đại học.

hieu truong, hieu pho truong dai hoc bat buoc co bang tien si hinh anh 1
Quy định mới được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng quản trị đại học

Cụ thể, hiệu trưởng trường đại học phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, năng lực quản lý, đồng thời có trình độ tiến sĩ và uy tín trong lĩnh vực chuyên môn của nhà trường. Ứng viên cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc nghiên cứu phù hợp với trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học; đồng thời có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương trở lên. Ngoài ra, hiệu trưởng phải có năng lực lãnh đạo, quản trị, phát triển cơ sở giáo dục đại học và khả năng hợp tác, huy động nguồn lực.

Đối với phó hiệu trưởng, thông tư yêu cầu phải có trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với vị trí công tác. Người đảm nhiệm chức vụ này cần có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phó trưởng khoa, phòng, ban hoặc tương đương trở lên, cùng năng lực điều hành và phát triển các lĩnh vực chuyên môn của nhà trường.

Thông tư cũng nêu rõ, đối với các cơ sở đào tạo ngành đặc thù như nghệ thuật, ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, thể dục thể thao – nếu các ngành này chiếm ít nhất 70% quy mô đào tạo toàn trường, tiêu chuẩn trình độ đối với phó hiệu trưởng có thể là thạc sĩ trở lên, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

Quy định mới được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng quản trị đại học, bảo đảm người đứng đầu có nền tảng học thuật và năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: hiệu trưởng đại học bằng tiến sĩ tiêu chuẩn lãnh đạo quản trị đại học thông tư giáo dục
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc Đại học RMIT

VOV.VN - Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục