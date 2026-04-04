Đại học Trà Vinh chính thức thuộc hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

Thứ Bảy, 19:30, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/4, Đại học Trà Vinh long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế mới của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

 

Đại học Trà Vinh trở thành một trong 13 đại học chính thức thuộc hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển theo mô hình đa ngành, hiện đại và hội nhập quốc tế. Sự kiện không chỉ là thay đổi về mô hình tổ chức, mà còn là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp nổi bật của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Dai hoc tra vinh chinh thuc thuoc he thong giao duc dai hoc viet nam hinh anh 1
Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh

Đại học Trà Vinh hiện đào tạo hơn 20.000 sinh viên, với hệ thống 5 trường thành viên và nhiều đơn vị nghiên cứu, chuyển giao công nghệ như Bệnh viện Đại học Trà Vinh, Viện Dừa ĐBSCL, Viện Công nghệ sinh học, Trung tâm LOTUS thích ứng biến đổi khí hậu… Nhà trường đặt mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030, tiến tới Top 500 đại học châu Á vào năm 2035. Đây là định hướng chiến lược nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển địa phương, khu vực và cả nước.

Dai hoc tra vinh chinh thuc thuoc he thong giao duc dai hoc viet nam hinh anh 2
Ban Giám đốc Đại học Trà Vinh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.

Những nỗ lực của Đại học Trà Vinh đã được quốc tế ghi nhận: 27 chương trình đạt kiểm định chất lượng quốc tế (FIBAA, ABET, AUN-QA), nhiều năm liền nằm trong Top 100 đại học đổi mới sáng tạo theo WURI Ranking, Top 200 đại học xanh theo UI GreenMetric Ranking. Nhà trường cũng ba năm liên tiếp đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam và năm 2025 được vinh danh với cúp “Môi trường giáo dục của năm” tại SEI Awards.

Dai hoc tra vinh chinh thuc thuoc he thong giao duc dai hoc viet nam hinh anh 3
Logo chính thức của Đại học Trà Vinh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến khẳng định sự phát triển của Đại học Trà Vinh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, gắn với chiến lược đột phá về nguồn nhân lực của khu vực ĐBSCL: “Chúng ta xác định đến năm 2035, Đại học Trà Vinh phải trở thành Đại học đa ngành có uy tín trong khu vực châu Á. Định hướng đến năm 2045, cùng với sự phát triển của đất nước, Đại học Trà Vinh phải vươn tầm quốc tế, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục Đại học tiên tiến, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, bà Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Dai hoc tra vinh chinh thuc thuoc he thong giao duc dai hoc viet nam hinh anh 4
Một góc của Đại học Trà Vinh.

Dịp này, Đại học Trà Vinh ra mắt Hội đồng Chiến lược phát triển gồm 10 thành viên do GS.TS Phạm Tiết Khánh làm Chủ tịch. Đây sẽ là nơi quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý uy tín, tham vấn và kiến tạo các quyết sách chiến lược, nâng cao chất lượng quản trị đại học. Đồng thời, Ban Giám đốc Đại học Trà Vinh chính thức được công bố với PGS.TS Nguyễn Minh Hòa giữ vai trò Giám đốc cùng 3 Phó Giám đốc.

Dai hoc tra vinh chinh thuc thuoc he thong giao duc dai hoc viet nam hinh anh 5
Thực tập lâm sàng của sinh viên Y Khoa của Đại học Trà Vinh

Với định hướng rõ ràng và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, Đại học Trà Vinh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Dai hoc tra vinh chinh thuc thuoc he thong giao duc dai hoc viet nam hinh anh 6
Đại học Trà Vinh
Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Job Fair 2026 – bệ phóng lập nghiệp cho sinh viên, thanh niên
Job Fair 2026 – bệ phóng lập nghiệp cho sinh viên, thanh niên

VOV.VN - “Thay vì phải gửi hồ sơ đi nhiều nơi, việc được đối thoại trực tiếp với các nhà tuyển dụng ngay tại cơ sở đào tạo giúp em tự tin hơn rất nhiều về con đường nghề nghiệp của mình”. Đó là chia sẻ của một sinh viên tại Ngày hội việc làm Job Fair 2026 với chủ đề “Your Career Starts Here”.

Job Fair 2026 – bệ phóng lập nghiệp cho sinh viên, thanh niên

Job Fair 2026 – bệ phóng lập nghiệp cho sinh viên, thanh niên

VOV.VN - “Thay vì phải gửi hồ sơ đi nhiều nơi, việc được đối thoại trực tiếp với các nhà tuyển dụng ngay tại cơ sở đào tạo giúp em tự tin hơn rất nhiều về con đường nghề nghiệp của mình”. Đó là chia sẻ của một sinh viên tại Ngày hội việc làm Job Fair 2026 với chủ đề “Your Career Starts Here”.

"Cơn khát" nhân lực STEM: Vì sao học sinh vẫn "thờ ơ" với khối ngành kỹ thuật?
"Cơn khát" nhân lực STEM: Vì sao học sinh vẫn "thờ ơ" với khối ngành kỹ thuật?

VOV.VN - Dù giáo dục STEM đang được quan tâm đặc biệt trong nhà trường, nhưng thực tế có tới hơn 60% học sinh phổ thông vẫn ưu tiên lựa chọn tổ hợp Khoa học xã hội. Sự lệch pha này đang tạo ra một "khoảng trống" lớn về nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ mũi nhọn.

"Cơn khát" nhân lực STEM: Vì sao học sinh vẫn "thờ ơ" với khối ngành kỹ thuật?

"Cơn khát" nhân lực STEM: Vì sao học sinh vẫn "thờ ơ" với khối ngành kỹ thuật?

VOV.VN - Dù giáo dục STEM đang được quan tâm đặc biệt trong nhà trường, nhưng thực tế có tới hơn 60% học sinh phổ thông vẫn ưu tiên lựa chọn tổ hợp Khoa học xã hội. Sự lệch pha này đang tạo ra một "khoảng trống" lớn về nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ mũi nhọn.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thời hạn 5 năm, từ ngày 31/3/2026.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thời hạn 5 năm, từ ngày 31/3/2026.

