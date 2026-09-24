Hiệu trưởng trường liên cấp ở Nghệ An làm hiệu phó theo nguyện vọng

Sáng 24/9, lãnh đạo xã Hữu Khuông cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Hữu Khuông.

Trường PTDTBT TH&THCS Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Sơn (SN 1981), Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Yên Na, xã Yên Na, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Hữu Khuông, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo lãnh đạo UBND xã Hữu Khuông, trước đó địa phương đã thực hiện quy trình các bước theo quy định, bố trí ông Lê Tuyên Huấn, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Hữu Khuông, giữ chức Phó Hiệu trưởng tại trường theo nguyện vọng cá nhân.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Thông, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Hữu Khuông giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Yên Na, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Hữu Khuông được UBND xã Hữu Khuông thành lập ngày 28/8/2026 trên cơ sở sáp nhập Trường PTDTBT Tiểu học Hữu Khuông và Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông.

Sau sáp nhập, ông Lê Tuyên Huấn, nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hữu Khuông, được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường mới. Ông Nguyễn Viết Thông, nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông, được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng phụ trách khối THCS. Việc bố trí nhân sự này nhận được sự quan tâm của dư luận địa phương.

Trước đó, tại Công văn số 2986/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/8/2026 và Công văn số 3144, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hướng dẫn đối với cơ sở giáo dục có hai cấp tiểu học và THCS, việc bố trí hiệu trưởng ưu tiên người từng là hiệu trưởng trường THCS trước khi sáp nhập.

Ngày 3/9, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 11188/UBND-TH, yêu cầu việc lựa chọn, bổ nhiệm hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Hữu Khuông bảo đảm khách quan, thận trọng, lựa chọn người có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín. UBND tỉnh cũng giao xã Hữu Khuông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, giới thiệu nhân sự hiệu trưởng từ nơi khác nếu nguồn tại chỗ không bảo đảm; đồng thời xem xét ưu tiên hiệu trưởng trường THCS trước khi sáp nhập.

Trong văn bản phúc đáp ngày 4/9, UBND xã Hữu Khuông cho rằng quá trình rà soát, giới thiệu nhân sự hiệu trưởng đã được thực hiện đúng quy định, chặt chẽ, khách quan và minh bạch. Địa phương đánh giá nguồn nhân sự tại chỗ đáp ứng yêu cầu quản lý, có uy tín với đội ngũ giáo viên và nhân dân nên thực hiện phương án sắp xếp nhân sự nội tại.

Trước đó, ông Nguyễn Viết Thông, cho biết có đơn xin chuyển công tác và đã được Đảng ủy, UBND xã Hữu Khuông đồng ý.