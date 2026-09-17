Áp lực kinh phí vận hành sau sắp xếp trường học tại Đắk Lắk

Sau sắp xếp, toàn tỉnh Đắk Lắk giảm 642 cơ sở, còn 625 cơ sở giáo dục công lập, tương úng giảm 50,7% số đầu mối. Toàn ngành hiện có hơn 20.700 lớp với gần 670.000 học sinh; hơn 2.300 cán bộ quản lý, gần 42.100 giáo viên, nhân viên. Trong đó, có hơn 750 cán bộ quản lý ở các cơ sở đã được sắp xếp trở lại làm giáo viên.

Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT làm việc với tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học.

Việc sắp xếp bước đầu giúp tinh gọn tổ chức, tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy và thuận lợi hơn trong điều phối giáo viên giữa các cấp học, môn học. Các điểm trường, phân hiệu cơ bản được giữ lại, giúp học sinh tiếp tục học tập tại địa bàn cư trú.

Tuy nhiên, Đắk Lắk có địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều điểm trường lẻ khiến việc bố trí giáo viên và bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều vẫn gặp khó khăn. Nhu cầu sửa chữa trường lớp, bổ sung phòng học bộ môn, thiết bị dạy học và nhất là kinh phí vận hành các trường quy mô lớn sau sắp xếp đang tạo áp lực đáng kể cho địa phương.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, ngành giáo dục chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho rằng, kinh phí vận hành các trường sau sắp xếp là vấn đề khó, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp từ Trung ương.

“Đầu tư xây dựng trường đã khó, nhưng để bảo đảm kinh phí vận hành các trường sau sắp xếp cần nguồn ngân sách rất lớn. Nếu địa phương tự cân đối sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đề xuất Trung ương nghiên cứu, thiết kế chính sách phù hợp, bảo đảm nguồn lực của Trung ương và địa phương để các trường có điều kiện hoạt động ổn định", bà Lê Thị Thanh Xuân kiến nghị.

Ngành giáo dục Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ các đơn vị vừa sáp nhập; quan tâm học sinh vùng sâu, vùng xa.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận nỗ lực của Đắk Lắk trong tổ chức năm học mới, nhất là tại các trường vùng biên giới. Ngành giáo dục địa phương cần tiếp tục rà soát việc phân công, phân cấp quản lý; hỗ trợ các đơn vị vừa sáp nhập; quan tâm học sinh vùng sâu, vùng xa; đồng thời nâng cao năng lực quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, chủ đề năm học 2026-2027 là “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ”, trong đó yêu cầu chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.

“Đổi mới tư duy phải bắt đầu từ lãnh đạo, quản lý trường học và tổ chức dạy học; chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, thực hiện phân cấp, phân quyền. Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ không còn là khẩu hiệu mà phải thể hiện bằng kết quả thực chất. Phương pháp luận trong lãnh đạo, quản lý không thể tiếp tục theo cách nghĩ cũ, cách quản lý cũ, cách vận hành cũ trên quy mô các trường mới. Đây là nguyên tắc để giáo dục có điều kiện phát triển, bảo đảm cả số lượng và chất lượng", ông Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.