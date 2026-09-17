English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Áp lực kinh phí vận hành sau sắp xếp trường học tại Đắk Lắk

Thứ Năm, 15:22, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 17/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh Đắk Lắk giảm 642 cơ sở, còn 625 cơ sở giáo dục công lập, tương úng giảm 50,7% số đầu mối. Toàn ngành hiện có hơn 20.700 lớp với gần 670.000 học sinh; hơn 2.300 cán bộ quản lý, gần 42.100 giáo viên, nhân viên. Trong đó, có hơn 750 cán bộ quản lý ở các cơ sở đã được sắp xếp trở lại làm giáo viên.

Ap luc kinh phi van hanh sau sap xep truong hoc tai Dak lak hinh anh 1
Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT làm việc với tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học.

Việc sắp xếp bước đầu giúp tinh gọn tổ chức, tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy và thuận lợi hơn trong điều phối giáo viên giữa các cấp học, môn học. Các điểm trường, phân hiệu cơ bản được giữ lại, giúp học sinh tiếp tục học tập tại địa bàn cư trú.

Tuy nhiên, Đắk Lắk có địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều điểm trường lẻ khiến việc bố trí giáo viên và bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều vẫn gặp khó khăn. Nhu cầu sửa chữa trường lớp, bổ sung phòng học bộ môn, thiết bị dạy học và nhất là kinh phí vận hành các trường quy mô lớn sau sắp xếp đang tạo áp lực đáng kể cho địa phương.

Ap luc kinh phi van hanh sau sap xep truong hoc tai Dak lak hinh anh 2
Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, ngành giáo dục chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho rằng, kinh phí vận hành các trường sau sắp xếp là vấn đề khó, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp từ Trung ương.

“Đầu tư xây dựng trường đã khó, nhưng để bảo đảm kinh phí vận hành các trường sau sắp xếp cần nguồn ngân sách rất lớn. Nếu địa phương tự cân đối sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đề xuất Trung ương nghiên cứu, thiết kế chính sách phù hợp, bảo đảm nguồn lực của Trung ương và địa phương để các trường có điều kiện hoạt động ổn định", bà Lê Thị Thanh Xuân kiến nghị.

Ap luc kinh phi van hanh sau sap xep truong hoc tai Dak lak hinh anh 3
Ngành giáo dục Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ các đơn vị vừa sáp nhập; quan tâm học sinh vùng sâu, vùng xa.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận nỗ lực của Đắk Lắk trong tổ chức năm học mới, nhất là tại các trường vùng biên giới. Ngành giáo dục địa phương cần tiếp tục rà soát việc phân công, phân cấp quản lý; hỗ trợ các đơn vị vừa sáp nhập; quan tâm học sinh vùng sâu, vùng xa; đồng thời nâng cao năng lực quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, chủ đề năm học 2026-2027 là “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ”, trong đó yêu cầu chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.

“Đổi mới tư duy phải bắt đầu từ lãnh đạo, quản lý trường học và tổ chức dạy học; chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, thực hiện phân cấp, phân quyền. Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ không còn là khẩu hiệu mà phải thể hiện bằng kết quả thực chất. Phương pháp luận trong lãnh đạo, quản lý không thể tiếp tục theo cách nghĩ cũ, cách quản lý cũ, cách vận hành cũ trên quy mô các trường mới. Đây là nguyên tắc để giáo dục có điều kiện phát triển, bảo đảm cả số lượng và chất lượng", ông Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

3-9-cong-bo-1.jpg

Đắk Lắk công bố quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục

VOV.VN - Chiều nay (3/9), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, đổi mới quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và các nguồn lực đầu tư, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk sẵn sàng vận hành hệ thống giáo dục sau sắp xếp
Đắk Lắk sẵn sàng vận hành hệ thống giáo dục sau sắp xếp

VOV.VN - Trước ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, ổn định tổ chức, đội ngũ và các điều kiện cần thiết để các trường bước vào năm học mới.

Đắk Lắk sẵn sàng vận hành hệ thống giáo dục sau sắp xếp

Đắk Lắk sẵn sàng vận hành hệ thống giáo dục sau sắp xếp

VOV.VN - Trước ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, ổn định tổ chức, đội ngũ và các điều kiện cần thiết để các trường bước vào năm học mới.

Đắk Lắk khánh thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ
Đắk Lắk khánh thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ

VOV.VN - Sáng nay (17/9), tại thôn Ân Niên, phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ.

Đắk Lắk khánh thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ

Đắk Lắk khánh thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ

VOV.VN - Sáng nay (17/9), tại thôn Ân Niên, phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ.

Đắk Lắk nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biên giới
Đắk Lắk nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biên giới

VOV.VN - Tại xã biên giới Ia Rvê, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức Hội nghị công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới năm 2026.

Đắk Lắk nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biên giới

Đắk Lắk nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biên giới

VOV.VN - Tại xã biên giới Ia Rvê, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức Hội nghị công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới năm 2026.

Công an xã ở Đắk Lắk rèn kỹ năng cứu hộ mùa mưa
Công an xã ở Đắk Lắk rèn kỹ năng cứu hộ mùa mưa

VOV.VN - Trong tháng 9, trước cao điểm mùa mưa tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, Công an các xã, phường phối hợp với lực lượng quân sự và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2026.

Công an xã ở Đắk Lắk rèn kỹ năng cứu hộ mùa mưa

Công an xã ở Đắk Lắk rèn kỹ năng cứu hộ mùa mưa

VOV.VN - Trong tháng 9, trước cao điểm mùa mưa tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, Công an các xã, phường phối hợp với lực lượng quân sự và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2026.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục