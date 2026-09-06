Tỉnh yêu cầu rà soát, xã miền núi Nghệ An giữ quan điểm bổ nhiệm hiệu trưởng

Thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, ngày 28/8, UBND xã Hữu Khuông (Nghệ An) quyết định thành lập Trường PTDTBT TH&THCS Hữu Khuông trên cơ sở sáp nhập Trường PTDTBT Tiểu học Hữu Khuông và Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông.

Xã Hữu Khuông trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý sau sắp xếp trường học (Ảnh: Cổng thông tin xã Hữu Khuông).

Cùng ngày, UBND xã Hữu Khuông ban hành quyết định bổ nhiệm các chức vụ quản lý của trường mới. Theo đó, ông Lê Tuyên Huấn, nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hữu Khuông, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng. Ông Nguyễn Viết Thông, nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Hữu Khuông, làm Phó Hiệu trưởng phụ trách khối THCS.

Việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo trường sau sáp nhập nhận được sự quan tâm tại của dư luận địa phương.

Ngày 3/9, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 11188/UBND-TH, cho rằng việc lựa chọn, bổ nhiệm hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Hữu Khuông cần được thực hiện khách quan, thận trọng, bảo đảm lựa chọn người có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND xã Hữu Khuông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, giới thiệu nhân sự hiệu trưởng từ nơi khác nếu nguồn nhân sự tại địa phương không bảo đảm.

Công văn của UBND tỉnh cũng yêu cầu xã Hữu Khuông “xem xét ưu tiên hiệu trưởng trường THCS trước khi sáp nhập” nhằm thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý chuyên môn.

Ngày 4/9, UBND xã Hữu Khuông có văn bản phúc đáp, khẳng định toàn bộ quy trình rà soát, xem xét và đi đến quyết định giới thiệu nhân sự hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Hữu Khuông được thực hiện đúng quy định, chặt chẽ, khách quan, minh bạch và dựa trên các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Theo UBND xã Hữu Khuông, qua đối chiếu tiêu chuẩn, năng lực thực tế, địa phương nhận thấy nguồn nhân sự tại chỗ đáp ứng các yêu cầu về quản lý, có uy tín đối với đội ngũ giáo viên và nhân dân. Do đó, xã thực hiện phương án sắp xếp nhân sự nội tại, không cần điều động từ nơi khác.

UBND xã Hữu Khuông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An xem xét, chấp thuận phương án nhân sự mà địa phương đã thực hiện nhằm ổn định công tác quản lý, điều hành và hoạt động dạy học của nhà trường.

Trường PTDTBT TH&THCS Hữu Khuông.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) ngày 6/9, ông Lô Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Khuông, cho biết địa phương vẫn giữ quan điểm về việc bổ nhiệm ông Lê Tuyên Huấn làm Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Hữu Khuông.

Theo ông Lô Văn Giáp, trước đó, quá trình rà soát nguồn nhân sự quản lý tại địa phương có ông Nguyễn Viết Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Hữu Khuông và ông Lê Tuyên Huấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hữu Khuông.

Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện việc sắp xếp trường học trên địa bàn, ông Nguyễn Viết Thông có đơn đề xuất nguyện vọng xin chuyển công tác sang xã Yên Hòa. Việc ông Thông làm đơn đề xuất đã được Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông xác nhận, đồng ý.

Quá trình lựa chọn nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hữu Khuông tổ chức bỏ phiếu thăm dò giữa hai nhân sự. Trên cơ sở rà soát tiêu chuẩn, năng lực và điều kiện thực tế của nhà trường sau sáp nhập, địa phương thống nhất giới thiệu ông Lê Tuyên Huấn làm Hiệu trưởng.

Cùng ngày 6/9, ông Nguyễn Viết Thông, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Hữu Khuông, xác nhận việc ông làm đơn xin chuyển công tác và được Đảng ủy, UBND xã Hữu Khuông đồng ý.

Ông Thông cho biết thêm, việc xin chuyển công tác sau đó được UBND xã Yên Hòa có tờ trình gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Ngày 20/8/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3805/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Hòa đã họp, thống nhất dừng việc xin nhân sự ngoài xã.