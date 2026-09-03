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Hơn 80% học sinh vùng biên Tây Ninh muốn học 2 buổi/ngày

Thứ Năm, 17:20, 03/09/2026
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VOV.VN - Hơn 80% học sinh và phụ huynh vùng biên giới Tây Ninh có nhu cầu học 2 buổi/ngày, ăn và nghỉ trưa tại trường. Trong khi đó, 18/19 xã biên giới chưa có trường liên cấp tiểu học và THCS tổ chức bán trú.

Tây Ninh hiện có 19 xã biên giới với 177 trường học. Mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, giao thông tương đối thuận lợi, phần lớn học sinh có thể đi học và trở về gia đình trong ngày. Tuy nhiên, điều kiện tổ chức dạy học tại nhiều trường còn hạn chế.

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Tây Ninh triển khai mỗi xã biên giới có ít nhất một trường phổ thông liên cấp tiểu học và THCS tổ chức bán trú, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, một số trường được đầu tư từ trước theo mô hình đơn cấp, quy mô nhỏ, còn thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng, thư viện, thiết bị dạy học, nhà ăn, bếp ăn và khu nghỉ trưa. Vì vậy, khả năng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú chưa đồng đều giữa các địa bàn.

Qua rà soát, hiện có 17 trường thuộc 11 xã biên giới tổ chức bán trú, phục vụ 5.487 học sinh. Vẫn còn 8 xã chưa có trường tiểu học tổ chức bán trú và đặc biệt 18/19 xã chưa có trường liên cấp tiểu học và THCS tổ chức bán trú.

Trong khi nhu cầu học nội trú chỉ khoảng 15-20%, có địa bàn khoảng 5%, thì trên 80% học sinh và phụ huynh mong muốn học sinh được học 2 buổi/ngày, ăn và nghỉ trưa tại trường rồi trở về gia đình.

Từ thực tế này, Tây Ninh định hướng phát triển trường phổ thông liên cấp tiểu học và THCS có tổ chức bán trú, phù hợp với địa hình, dân cư và nguyện vọng của người dân. Phương án đầu tư 19 trường có tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng 1.669 tỷ đồng, chủ yếu tận dụng quỹ đất, trường lớp và cơ sở vật chất hiện có để nâng cấp, mở rộng, ưu tiên các hạng mục phục vụ học 2 buổi/ngày và bán trú.

Trong năm học 2026-2027, ngành giáo dục triển khai các giải pháp trước mắt, không chờ dự án hoàn thành; trong đó rà soát, sắp xếp trường lớp, sửa chữa các hạng mục thiết yếu, nâng chất lượng 17 trường đang tổ chức bán trú, điều tiết giáo viên và từng bước bổ sung thiết bị, thư viện, phòng học bộ môn.

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Chất lượng cơ sở hạ tầng trường lớp tại Tây Ninh tiếp tục được cải thiện
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Tây Ninh tập trung nâng cao chất lượng dạy và học trên toàn địa bàn

Mục tiêu của Tây Ninh là mỗi xã biên giới có ít nhất một trường phổ thông liên cấp tiểu học và THCS tổ chức bán trú, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày và từng bước đạt chuẩn quốc gia.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết: "Đối với các xã biên giới, điều kiện đi lại của học sinh tại Tây Ninh cũng thuận lợi hơn so với các tỉnh miền núi. Qua khảo sát nhu cầu học tập và ở nội trú trên địa bàn thì số lượng học sinh đăng ký ở nội trú còn thấp. Nếu xây dựng trường nội trú sẽ có nguy cơ dẫn đến lãng phí. Do đó, ngành giáo dục đã xin chủ trương của UBND tỉnh xây dựng theo hình thức bán trú, phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của học sinh".

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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