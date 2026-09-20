Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hết năm học 2025-2026, cả nước có hơn 1,27 triệu giáo viên mầm non, phổ thông, tăng gần 4.000 người so với năm học trước. Trong năm học này, đến tháng 6/2026, các địa phương đã tuyển dụng gần 15.000 giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập, gồm hơn 3.100 giáo viên mầm non, hơn 5.200 giáo viên tiểu học, hơn 4.500 giáo viên trung học cơ sở và hơn 2.100 giáo viên trung học phổ thông.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Đáng chú ý, đến ngày 31/5 năm nay, cả nước còn hơn 40.000 biên chế giáo viên đã được giao nhưng chưa tuyển dụng.

Cả nước thiếu hơn 104.000 giáo viên, cấp THCS thiếu nhiều nhất

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, đề xuất bổ sung gần 66.000 biên chế giáo viên giai đoạn 2022-2026. Tuy nhiên, việc thiếu giáo viên không chỉ liên quan đến số lượng biên chế mà còn là sự mất cân đối giữa các cấp học, môn học và địa bàn.

Theo Bộ trưởng, công tác quy hoạch, dự báo nhu cầu giáo viên ở một số địa phương chưa theo kịp biến động về quy mô học sinh, lớp học và dịch chuyển dân cư. Quy trình phân bổ biên chế, tuyển dụng còn mất nhiều thời gian; nguồn tuyển một số môn học và địa bàn còn hạn chế. Một số địa phương chưa tuyển dụng hết biên chế được giao. Ở cấp trung học phổ thông, việc học sinh lựa chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp cũng làm phát sinh tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các môn.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát nhu cầu biên chế giáo viên giai đoạn 2027-2031. Đồng thời yêu cầu các địa phương có trách nhiệm tuyển dụng đủ số biên chế được giao, điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục và chủ động thực hiện hợp đồng đối với những vị trí chưa tuyển dụng được theo quy định:

“Theo cách tính mới căn cứ theo quy mô học sinh và sĩ số lớp, chúng tôi tính thì số lượng còn thiếu so với định mức như vậy, so với thực tế thiếu khoảng trên 43.000. Và cái này phù hợp với số giáo viên hợp đồng, giáo viên các địa phương giao biên chế năm 2025 mà chưa tuyển dụng được. Trong thời gian tới, các cấp thẩm quyền giao biên chế như là số chưa được tuyển dụng theo số biên chế năm 2025 thì các địa phương tiến hành tuyển dụng đợt này thì sẽ đủ”.

Cũng tại phiên giải trình, vấn đề chính sách tiền lương, phụ cấp và hỗ trợ đối với nhà giáo được nhiều đại biểu quan tâm, nhất là chủ trương xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong hệ thống thang, bảng lương hành chính sự nghiệp theo Luật Nhà giáo nhưng chưa được cụ thể hóa.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng, trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo. Tuy nhiên, nghị định chưa được ban hành và tiếp tục được rà soát, hoàn thiện sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án cải cách chính sách tiền lương. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhận trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự chậm trễ trong việc hoàn thiện chính sách này.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, chính sách tiền lương, phụ cấp của nhà giáo đang được đặt trong tổng thể Đề án cải cách chính sách tiền lương do Bộ Nội vụ chủ trì. Theo lộ trình, đề án dự kiến được trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 3/2027. Sau khi Trung ương thông qua Đề án cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành sẽ tiếp tục rà soát, trình Chính phủ ban hành nghị định về tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ cũng đang tích cực thực hiện rất nhiều giải pháp, trong đó có việc rà soát lại cán bộ, xây dựng lại chiến lược đào tạo, phát triển gắn bó ngành nghề, môn học, nâng cao chất lượng. Sắp xếp, giảm nhân sự khối hành chính, khối quản lý trung gian, gián tiếp và điều nơi thừa sang nơi thiếu. Tập trung cho giáo viên đứng lớp, đảm bảo có học sinh, có giáo viên; Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và đáp ứng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Cải thiện chế độ tiền lương, đãi ngộ xứng đáng để công việc gia tăng nhưng giáo viên vẫn yên tâm”, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nêu rõ.